הפרקליטות הגישה לבית המשפט העליון ערעור על עונש של שנת מאסר בפועל שהוטל על אב שהורשע בהתעללות חמורה בבנו התינוק - החל מהיותו בן חודש בלבד. האב נהג לחנוק את בנו עד לאובדן הכרה כדי להרדימו. הפרקליטות מבקשת להחמיר בעונשו, בטענה כי העונש שנגזר עליו אינו הולם את חומרת מעשיו. על פי הכרעת הדין, במשך כמה חודשים נהג האב לתקוף את בנו התינוק, בין היתר באמצעות צביטות, נשיכות וטלטולים וכשהתינוק בכה בשעות הערב, נהג האב להניח שתי אצבעות על צווארו עד שאיבד את הכרתו למספר שניות והפסיק לבכות. בית המשפט קבע כי האב נהג לחנוק את בנו עד לאובדן הכרה כשיטה להרדמתו.