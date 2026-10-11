נער בן 19 מאכסאל שבגליל דקר תלמיד בן 16 בתוך בית ספרו בכפר בעקבות קטטה. המשטרה עדכנה כי בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני יוגש נגד בן ה-19 כתב אישום.
המקרה התרחש ב-13 בספטמבר. במוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח על קטטה בתוך שטח בית הספר וכשהשוטרים הגיעו למקום, הם מצאו את הנער בן ה-16 כשהוא דקור בצווארו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומצבו הוגדר קל.
מחקירת המקרה עלה כי זמן קצר לפני התקרית התפתחה קטטה בתוך שטח בית הספר שכללה שימוש בגז מדמיע על ידי המשתתפים. לאחר מכן, בן ה-19 וחשוד נוסף הגיעו על קטנוע לבית הספר ובן ה-19 דקר את בן ה-16.