נער בן 19 מאכסאל שבגליל דקר תלמיד בן 16 בתוך בית ספרו בכפר בעקבות קטטה. המשטרה עדכנה כי בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני יוגש נגד בן ה-19 כתב אישום.

נער בן 19 מאכסאל שבגליל דקר תלמיד בן 16 בתוך בית ספרו בכפר בעקבות קטטה. המשטרה עדכנה כי בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני יוגש נגד בן ה-19 כתב אישום.

נער בן 19 מאכסאל שבגליל דקר תלמיד בן 16 בתוך בית ספרו בכפר בעקבות קטטה. המשטרה עדכנה כי בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני יוגש נגד בן ה-19 כתב אישום.