התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתב אישום נגד שבעה חשודים בחברות בחמאס, שלפי החשד היו מעורבים בהכנת תשתית לביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות, יהודיות ופרו-ישראליות בגרמניה ובאוסטריה. על פי כתב האישום, החוליה הצליחה להשיג 13 אקדחים, רובה אוטומטי ויותר מ-700 כדורי תחמושת - כאשר חלק מהנשק הועבר ואוחסן בווינה.

גלריה מעצר אחד החשודים בגרמניה, לפני כשנה ( צילום: REUTERS/Heiko Becker )

מדובר בהתפתחות משמעותית בפרשה ש נחשפה לראשונה בסתיו 2025 , ושבה נעצרו לאורך חודשים חשודים בגרמניה ובמדינות אירופיות נוספות. התביעה הגרמנית טוענת כי הזרוע הצבאית של חמאס, גדודי עז א-דין אל-קסאם, החלה כבר קודם לכן להקים מאגרי נשק באירופה, וכי החל מיולי 2025 התגבשה תוכנית קונקרטית לפיגוע קטלני.

לפי האישום, הפיגוע תוכנן להתבצע בסמוך לציון שנתיים לטבח 7 באוקטובר 2023, כלומר בתחילת אוקטובר 2025. היעדים שעלו בחקירה כללו נציגים ישראלים, יהודים ואנשים המזוהים כתומכי ישראל. לפי פרסומים גרמניים נוספים, בין היעדים שנבחנו היו גם מוסדות של הקהילה היהודית והפגנות פרו-ישראליות.

על פי התביעה, עד למעצרם של שלושה מהחשודים בברלין ב-1 באוקטובר 2025 כבר היה ברשות הרשת רובה אוטומטי, 13 אקדחים ויותר מ-700 כדורים. חלק מהנשק הועבר על ידי אחד המעורבים לבירת אוסטריה, שם הוסתר במאגר נשק.

אחד החשודים, שנעצר בבריטניה, אף הכין מראש סרטון קבלת אחריות שבו הוכרז על הפיגוע המתוכנן בשם חמאס. לדברי התובע הפדרלי הגרמני, הסרטון מהווה אינדיקציה לכך שלא מדובר היה רק בהתארגנות כללית או באיסוף נשק, אלא בתוכנית פיגוע קונקרטית.

וינה ( צילום: REUTERS/Lisa Leutner )

החשיפה הגרמנית מצטרפת לפרשה שנחשפה כבר בנובמבר 2025 , כשהרשויות באוסטריה איתרו בווינה מחסן נשק שקושר לרשת חמאס. בגרמניה חשדו כבר אז כי הנשק שנאגר באוסטריה נועד לשמש לפיגועים נגד מטרות ישראליות ויהודיות באירופה.

כלומר, התמונה העולה כעת היא של תשתית חמאס אירופית שחצתה גבולות: רכישת נשק ותחמושת בגרמניה ובמדינות נוספות, העברת אמצעי לחימה לווינה והכנת תשתית לפיגוע במדינה אירופית – ולא בהכרח במדינה שבה התבצעה רכישת הנשק.

איש הקשר של שירות הביטחון

אחד הפרטים הדרמטיים ביותר בפרשה הוא מעורבותו של מוחמד ס', יליד לבנון שהתגורר בברלין. לפי תחקיר של Die Zeit, הוא שימש באותה תקופה איש קשר של שירות ביטחון הפנים הגרמני, ה-BfV, ובמקביל חשוד כי סיפק תחמושת לאנשי הרשת.

לפי התחקיר, לאחר שהחשודים איבדו חלק מהתחמושת, מוחמד ס' סייע להשיג עבורם 300 כדורים תמורת כ-1,050 אירו. הוא נעצר בינואר 2026. ה-BfV אישר מאוחר יותר כי אכן היה מקור של השירות, אך טען כי הוא מעולם לא הופעל או הונחה על-ידי השירות בכל הנוגע לתוכנית הפיגוע.

הפרשה מעוררת שאלות קשות בגרמניה: כיצד אדם ששימש מקור של שירות ביטחון פנימי יכול היה, במקביל, להיות מעורב לכאורה באספקת תחמושת לתשתית טרור.

גם בפרלמנט הגרמני עלו שאלות באשר למידע שהתקבל מישראל. באוגוסט השיבה הממשלה הגרמנית כי אינה יכולה לאשר או להכחיש אם המוסד הישראלי העביר ל-BfV התרעה על תוכנית פיגוע, ואם מוחמד ס' הוזכר בה. ברלין הסתמכה על כלל ה-"Third Party Rule", המונע חשיפת מידע שהתקבל משירות מודיעין זר ללא אישורו.

מחבלי חמאס - לא רק בעזה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

הפרשה אינה חדשה, אלא הולכת ומתרחבת. כבר באוקטובר 2025 נעצרו שלושה חשודים בברלין. בהמשך נעצרו חשודים נוספים בבריטניה, דנמרק, קפריסין ובמדינות אירופיות נוספות. לפי התביעה, בסך הכול נעצרו תשעה חשודים בפרשה, ושבעה מהם הם אלה שנגדם הוגש כעת כתב אישום בבית המשפט העליון של ברלין. השבעה הם בעלי אזרחויות שונות - גרמנית, דנית, בולגרית ולבנונית.

לנאשמים מיוחסות עבירות של חברות בארגון טרור זר, הכנת מעשה אלימות חמור המסכן את ביטחון המדינה ועבירות שונות בתחום הנשק. נגד חלקם מיוחסות גם עבירות על חוקי הפיקוח על נשק מלחמה.

בשנים האחרונות ניהלו הרשויות באירופה שורת חקירות סביב פעילות חמאס מחוץ למזרח התיכון. מחקר של המרכז ללוחמה בטרור של האדקמיה הצבאית של ארה"ב ציין כי חמאס עסק במשך שנים בהקמת מאגרי נשק באירופה ובתכנון אפשרות לבצע פיגועים מחוץ לישראל ולשטחים. לפי המחקר, ההתפתחויות מאז 7 באוקטובר העלו חשש כי הארגון מנסה להרחיב את פעילותו המבצעית גם לאירופה.