אזרח סרי לנקה (26) נאשם שנהג במלגזה כשהוא תחת השפעת אלכוהול ודרס למוות עובד אחר, גם הוא אזרח סרי לנקה (38), במפעל בכפר בועיינה-נוג'ידאת שבגליל התחתון. כך עולה מכתב אישום שהוגש הבוקר (שלישי) לבית המשפט המחוזי בנצרת. הדורס נאשם בהמתה בקלות דעת, נהיגה בקלות ראש שגרמה לחבלות של ממש ונהיגה בשכרות. תיעוד רגעי הדריסה:

תיעוד: עובד מפעל נוהג במלגזה כשהוא שיכור - ודורס למוות את חברו ( צילום: דוברות המשטרה )





כתב האישום הוגש על ידי פרקליטות מחוז צפון באמצעות עורך דין טל חזן. ב-14 באוקטובר בשעות הערב, התקבל דיווח במוקד המשטרה על תאונת עבודה במפעל בכפר בועיינה-נוג'ידאת. עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום שוטרי המחוז הצפוני וחוקרי הזיהוי הפלילי, שהחלו באיסוף ממצאים ובחקירת נסיבות האירוע. בזירה נקבע מותו של עובד המפעל על ידי צוותי הרפואה שהגיעו למקום.

החשוד במעשה נעצר בזירה על ידי שוטרי המחוז הצפוני והועבר לתחנת המשטרה. מממצאי החקירה עלה כי הנאשם, שלא מחזיק ברישיון נהיגה, נהג על המלגזה מחוץ לשעות העבודה תוך שהוא נמצא תחת השפעת אלכוהול - ודרס את חברו.

רב-פקד גל פרקש, קצין אגף החקירות והמודיעין בתחנת טבריה, סיפר כי "מדובר בזירה קשה במיוחד, שבה קיפח עובד את חייו בנסיבות טרגיות. בסרטון שתיעד את האירוע ניתן לראות כיצד עובדי המפעל ניסו למנוע את המשך הנסיעה ואף צעקו לעבר הנאשם לעצור, אך הוא המשיך בנהיגה וגרם למותו של חברו".