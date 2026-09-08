זמן קצר אחרי שב איראן דיווחו על הדי פיצוצים ב אזור אי הנפט חארג , ב"וול סטריט ג'ורנל" דיווחו הערב (שלישי) כי איראן תקפה ספינות של הצי האמריקני - מתקפה שלפי העיתון האמריקני, צבא ארה"ב טרם אישר את דבר קיומה. לפי גורמים אמריקנים, אף ספינה לא נפגעה בתקיפות, אך ניסיונותיה האחרונים של איראן לפגוע בנכסים ימיים אמריקניים מעוררים דאגה מכך שהמשטר משתמש בנשק מתקדם יותר, וייתכן שהוא מקבל סיוע מסין או מרוסיה.

מנגד, איראן טענה הערב כי הצליחה להשתלט על צוללת בלתי-מאוישת של צבא ארה"ב. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה נטען כי הצוללת נתפסה בכניסה למצר הורמוז. "הצוללת האמריקנית מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת ביותר, והיא סופקה לצי האמריקני בשנת 2025", נכתב בהודעה, שבה נטען כי היא נתפסה "במבצע מודיעיני ומבצעי מורכב עם שחר". בהודעתם הבטיחו משמרות המהפכה לפרסם תיעוד שלה "בשעות הקרובות". מאוחר יותר, פרסמה סוכנות הידיעות פארס "תמונות ראשונות של הצוללת".

בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" נטען כי הצוללת שנתפסה היא מסוג Dive-LD של היצרנית האמריקנית Anduril Industries, שדיווחה אשתקד כי אכן סיפקה צוללות מהדגם הזה לצי האמריקני. לפי החברה Dive LD היא צוללת רובוטית ששוקלת שלוש טונות, מסוגלת להגיע לעומק של 6,000 מטרים ולפעול באופן אוטונומי במשך עד 10 ימים, עם אפשרות להרחבת הפעילות הזו לכמה שבועות.

בארצות הברית ניתן הסבר אחר לתקרית. גורם אמריקני אמר לרויטרס כי "כלי שיט בלתי מאויש אמריקני התקלקל בזמן שסקר מים באזור איראן". הגורם, שדיבר בעילום שם, אמר כי הכלי הפגום היה מדגם ישן ולא נשא ציוד סונאר או מכ"ם מסווג. "התקלה בו אירעה לפני יותר מיום", הוסיף הגורם.

תיעוד שפרסמו האיראנים של הצוללות שלטענתם לכדו

נזכיר שבמהלך סוף השבוע, ניסתה איראן לפגוע בנושאת מטוסים אמריקנית, וארה"ב תקפה שלוש מכליות נפט. ב"ג'ורנל" ציטטו גורמים איראניים, שאמרו לכלי תקשורת באיראן כי המשטר משתמש בטילים חדשים בעלי תכונות מתקדמות כדי לפגוע בספינות מלחמה אמריקניות.

הגורמים האמריקניים ששוחחו עם העיתון אמרו כי גם עם אותם "טילים חדשים", איראן צריכה לדעת את מיקומן המשוער של הספינות האמריקניות בשביל לתקוף אותן, מה שמעורר חשש כי סין ורוסיה עשויות לסייע לאיראן לעקוב אחר מיקומן.