גבר כבן 45 נהרג הערב (שבת) מפגיעת רכב סמוך למושב פורת שבשרון. המשטרה עדכנה כי עצרה את נהגת הרכב הפוגע, לאחר שעל פי החשד נמלטה מהמקום. השוטרים פעלו לאיתורה, והנהגת, בשנות ה-30 לחייה, הועברה לחקירה בחשד למעורבות בתאונה.
הדיווח על התאונה התקבל בשעה 18:56 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון, על גבר שנפצע ככל הנראה בתאונת דרכים בכביש 5535. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום דיווחו על גבר עם פגיעה רב-מערכתית ללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו.
פרמדיק ביחידת האופנועים של מד"א סאמר מנסור סיפר: "הפצוע שסבל מפגיעה רב-מערכתית שכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".