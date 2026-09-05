הדיווח על התאונה התקבל בשעה 18:56 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון, על גבר שנפצע ככל הנראה בתאונת דרכים בכביש 5535. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום דיווחו על גבר עם פגיעה רב-מערכתית ללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו.