בשבוע שעבר, פורעים ממאחז תאנה הסמוך להתנחלות סוסיא בדרום הר חברון פגעו במרכיבי הביטחון של היישוב, כשהשחיתו מערכת חדשה בשווי מאות אלפי שקלים, שנועדה לתת מענה ליישוב ולסביבתו.
הפורעים השחיתו כמה קופסאות חשמל וקרעו את הכבלים של המערכת, שהייתה אמורה להתחיל לפעול בקרוב ולתת מענה ביטחוני לסוסיא. הנזק המוערך הוא כאמור מאות אלפי שקלים, והמערכת טרם תוקנה.
מאחז תאנה, שנמצא בוואדי רחים, פונה כבר כמה פעמים בתקופה האחרונה - והפינוי האחרון התרחש רק אתמול בערב. המאחז נמצא צמוד לבית משפחה פלסטינית, שאת שגרת חייה הפורעים מקפידים לשבש.
המשטרה פתחה בחקירת ההשחתה, ובין היתר בוצעו פריקות של מצלמות גם מבתים של פלסטינים שנמצאים באזור, כדי למצות את החקירה.
מהמשטרה נמסר כי "עם קבלת הדיווח אודות המקרה הוזעקו שוטרי תחנת חברון לזירה יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי וחוקרי הזירה הטכנולוגית, במטרה לאסוף ממצאים וראיות, וכן גבו עדויות לטובת החקירה שהחלה. בנוסף עוד באותו היום של הגשת התלונה בוצע סיור שטח על-ידי מפקד מרחב יהודה, והחקירה הוטלה על יל״פ יהודה. חקירת המקרה נמשכת".