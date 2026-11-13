הפורעים השחיתו כמה קופסאות חשמל וקרעו את הכבלים של המערכת, שהייתה אמורה להתחיל לפעול בקרוב ולתת מענה ביטחוני לסוסיא. הנזק המוערך הוא כאמור מאות אלפי שקלים, והמערכת טרם תוקנה.

הפורעים השחיתו כמה קופסאות חשמל וקרעו את הכבלים של המערכת, שהייתה אמורה להתחיל לפעול בקרוב ולתת מענה ביטחוני לסוסיא. הנזק המוערך הוא כאמור מאות אלפי שקלים, והמערכת טרם תוקנה.

הפורעים השחיתו כמה קופסאות חשמל וקרעו את הכבלים של המערכת, שהייתה אמורה להתחיל לפעול בקרוב ולתת מענה ביטחוני לסוסיא. הנזק המוערך הוא כאמור מאות אלפי שקלים, והמערכת טרם תוקנה.

המשטרה פתחה בחקירת ההשחתה, ובין היתר בוצעו פריקות של מצלמות גם מבתים של פלסטינים שנמצאים באזור, כדי למצות את החקירה.

המשטרה פתחה בחקירת ההשחתה, ובין היתר בוצעו פריקות של מצלמות גם מבתים של פלסטינים שנמצאים באזור, כדי למצות את החקירה.

המשטרה פתחה בחקירת ההשחתה, ובין היתר בוצעו פריקות של מצלמות גם מבתים של פלסטינים שנמצאים באזור, כדי למצות את החקירה.