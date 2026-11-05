נוסעים שהמתינו לבידוק הביטחוני בטרמינל 1 התבקשו להשאיר את מזוודותיהם ולהתפנות לאולם מוגן. מבדיקה עולה כי הפינוי התרחש לאחר שנהג ברכב גנוב לא עצר כנדרש בכניסה לנמל התעופה. הנהג נתפס, והנוסעים הורשו לחזור להליכי הבידוק. דרור, אחד הנוסעים שהיה במקום, סיפר ל-ynet: "באמצע הליך הבידוק פתאום נשמעה כריזה שעלינו להתפנות בדחיפות לאולם בטרמינל ולהשאיר את כל המזוודות. נוצרה פאניקה בקרב הנוסעים ורצו שמועות שיש בעיה ביטחונית כלשהי. אחרי זמן קצר הודיעו בכריזה שאנחנו יכולים לחזור להמשך הבידוק הביטחוני ולעמדות הצ'ק-אין".