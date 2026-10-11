עו"ד עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הציג את עדותו של כורש ברנור, מי שהיה ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בעת חקירות ראש הממשלה, כשאמר "כל פעולה אישרנו מול היועץ המשפטי לממשלה. מעולם לא היה לי תיק כזה". מנדלבליט: "התיק הזה היה משמעותי יותר מכל תיק אחר, כן רציתי לשמוע על הפעולות העיקריות אבל לא כל פעולה". יש לציין כי אין חובה בחוק לאשר כל פעולת חקירה. מנדלבליט הוסיף: "היו פעולות חמורות שבדיעבד לא אישרתי. ביטלתי אחת שהרתיחה אותי". היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אמר כי הפעולה ש"הרתיחה" אותו הייתה עמדת ההאזנה לנתן אשל.