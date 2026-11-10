לילה קר באופן חריג לעונה: בשירות המטאורולוגי עדכנו כי במהלך הלילה האחרון (בין שני לשלישי) ירדו הטמפרטורות בעמקים הפנימיים והאזורים הרגישים לקרה ל-4 עד 6 מעלות בלבד - נתון יוצא דופן לחלקו הראשון של נובמבר. כך למשל, במישורים שממזרח לשבי ציון ועכו הטמפרטורות הלילה ירדו ל-4 מעלות בלבד, ובחלקים הפנימיים והנמוכים בשרון, בשפלה ובנגב ל-5 עד 6 מעלות. קור עז עוד יותר שרר בצפון רמת הגולן עם טמפרטורות מינימום של 1.5 עד 4 מעלות.

לילה בנחל חווארים שבנגב, ארכיון ( צילום: זיו שרצר, בית ספר שדה שדה-בוקר )

הערכים שנמדדו הלילה נמוכים מהממוצע לתקופה זו ב-6 עד 8 מעלות. בחלק מהאזורים כמו השפלה, עמק יזרעאל והמישורים ממזרח לעכו לא נמדדו טמפרטורות כה נמוכות במחצית הראשונה של נובמבר מזה יותר מ-30 שנה (בפעם האחרונה ב-1995).

במישור החוף המרכזי אלו הערכים הנמוכים ביותר מאז 2005, ובעמקי המזרח והנגב מאז 2011. נובמבר הוא אומנם חודש שבו הטמפרטורות עשויות לצלול לערכים נמוכים, אך בדרך כלל הדבר קורה במחצית השנייה של החודש - לרוב לקראת סופו ולא בחלקו הראשון. המצב נדיר לאור העובדה שהעשורים האחרונים מאופיינים דווקא בהתחממות כדור הארץ.

הסיבה לקור היא חלקו האחורי של אפיק הרום שחלף בשבת והותיר אחריו אוויר צפוני קר ויבש גם במפלסים הנמוכים. אוויר זה איננו חולף כמעט על מסלול ימי, ולכן לא מתחמם משמעותית. בנוסף, היובש ובהירות השמיים אפשרו בעמקים ובמישורים לטמפרטורות להוסיף ולרדת במהלך הלילה הארוך.

התחזית

היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. לרוב יהיה בהיר. בשעות הבוקר נשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית, ובמהלך היום ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. למחרת יהיה בהיר לרוב ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. גם ביום שישי יהיה בהיר ובבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.