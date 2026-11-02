המשטרה פתחה בחקירה בעקבות השחתת מבנה עירוני המשמש כבית תפילה של הקהילה הנוצרית של יוצאי צד"ל (צבא דרום לבנון) בנהריה. אלמונים גרמו נזק למקום, ניפצו תמונות וסמלים דתיים והותירו אותם שבורים על הרצפה. הכומר רודי נורה, כהן הדת של הקהילה, סיפר בשיחה עם ynet על ההלם בעקבות האירוע החריג, אך הבהיר כי הוא אינו חושד באיש וכי הוא סולח לאחראים למעשה.

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות השחתת מבנה עירוני המשמש כבית תפילה של הקהילה הנוצרית של יוצאי צד"ל (צבא דרום לבנון) בנהריה. אלמונים גרמו נזק למקום, ניפצו תמונות וסמלים דתיים והותירו אותם שבורים על הרצפה. הכומר רודי נורה, כהן הדת של הקהילה, סיפר בשיחה עם ynet על ההלם בעקבות האירוע החריג, אך הבהיר כי הוא אינו חושד באיש וכי הוא סולח לאחראים למעשה.

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות השחתת מבנה עירוני המשמש כבית תפילה של הקהילה הנוצרית של יוצאי צד"ל (צבא דרום לבנון) בנהריה. אלמונים גרמו נזק למקום, ניפצו תמונות וסמלים דתיים והותירו אותם שבורים על הרצפה. הכומר רודי נורה, כהן הדת של הקהילה, סיפר בשיחה עם ynet על ההלם בעקבות האירוע החריג, אך הבהיר כי הוא אינו חושד באיש וכי הוא סולח לאחראים למעשה.

ההשחתה התגלתה אתמול (ראשון), סמוך לשעה 17:45, כשאחת מחברות הקהילה הגיעה למבנה שבצפון העיר כדי להכין אותו לקראת תפילה. "זה מקום ששייך לעיריית נהריה, ואנחנו משתמשים בחלק ממנו כקהילה", סיפר הכומר נורה. "יש לנו כל מיני פעילויות במהלך השבוע, ובימי ראשון אנחנו לפעמים גם מקיימים שם תפילות. אישה מהקהילה הגיעה כדי לפתוח את המקום ולהתחיל בהכנות, וראתה את כל ההרס. הגעתי כעבור רבע שעה או 20 דקות, וראיתי את הכול. כל התמונות והסמלים הדתיים שלנו היו שבורים והרוסים על הרצפה".

ההשחתה התגלתה אתמול (ראשון), סמוך לשעה 17:45, כשאחת מחברות הקהילה הגיעה למבנה שבצפון העיר כדי להכין אותו לקראת תפילה. "זה מקום ששייך לעיריית נהריה, ואנחנו משתמשים בחלק ממנו כקהילה", סיפר הכומר נורה. "יש לנו כל מיני פעילויות במהלך השבוע, ובימי ראשון אנחנו לפעמים גם מקיימים שם תפילות. אישה מהקהילה הגיעה כדי לפתוח את המקום ולהתחיל בהכנות, וראתה את כל ההרס. הגעתי כעבור רבע שעה או 20 דקות, וראיתי את הכול. כל התמונות והסמלים הדתיים שלנו היו שבורים והרוסים על הרצפה".

ההשחתה התגלתה אתמול (ראשון), סמוך לשעה 17:45, כשאחת מחברות הקהילה הגיעה למבנה שבצפון העיר כדי להכין אותו לקראת תפילה. "זה מקום ששייך לעיריית נהריה, ואנחנו משתמשים בחלק ממנו כקהילה", סיפר הכומר נורה. "יש לנו כל מיני פעילויות במהלך השבוע, ובימי ראשון אנחנו לפעמים גם מקיימים שם תפילות. אישה מהקהילה הגיעה כדי לפתוח את המקום ולהתחיל בהכנות, וראתה את כל ההרס. הגעתי כעבור רבע שעה או 20 דקות, וראיתי את הכול. כל התמונות והסמלים הדתיים שלנו היו שבורים והרוסים על הרצפה".

לדברי הכומר, מדובר באירוע חסר תקדים עבור הקהילה, המורכבת בין היתר מיוצאי צד"ל שהגיעו לישראל מלבנון לפני יותר משני עשורים. "אף פעם לא קרה לנו דבר כזה", אמר. "הלבנונים, אנשי צד"ל, נמצאים בנהריה כבר 26 שנה, ומעולם לא היה משהו כזה. אף פעם לא הייתה התנכלות למקום".

לדברי הכומר, מדובר באירוע חסר תקדים עבור הקהילה, המורכבת בין היתר מיוצאי צד"ל שהגיעו לישראל מלבנון לפני יותר משני עשורים. "אף פעם לא קרה לנו דבר כזה", אמר. "הלבנונים, אנשי צד"ל, נמצאים בנהריה כבר 26 שנה, ומעולם לא היה משהו כזה. אף פעם לא הייתה התנכלות למקום".

לדברי הכומר, מדובר באירוע חסר תקדים עבור הקהילה, המורכבת בין היתר מיוצאי צד"ל שהגיעו לישראל מלבנון לפני יותר משני עשורים. "אף פעם לא קרה לנו דבר כזה", אמר. "הלבנונים, אנשי צד"ל, נמצאים בנהריה כבר 26 שנה, ומעולם לא היה משהו כזה. אף פעם לא הייתה התנכלות למקום".

בין הפריטים הדתיים שהיו במבנה הזכיר נורה סמלים של מרים הקדושה ושל שרבל הקדוש, דמות נערצת במיוחד בקרב נוצרים מרונים בלבנון. עם זאת, הוא הבהיר כי אינו יודע בוודאות מה מקורם של הפריטים ואם הובאו מלבנון או נרכשו בישראל. לדבריו, חלקם נמצאים ברשות הקהילה כבר שנים רבות, עוד לפני שהחל לשמש כהן הדת שלה.

בין הפריטים הדתיים שהיו במבנה הזכיר נורה סמלים של מרים הקדושה ושל שרבל הקדוש, דמות נערצת במיוחד בקרב נוצרים מרונים בלבנון. עם זאת, הוא הבהיר כי אינו יודע בוודאות מה מקורם של הפריטים ואם הובאו מלבנון או נרכשו בישראל. לדבריו, חלקם נמצאים ברשות הקהילה כבר שנים רבות, עוד לפני שהחל לשמש כהן הדת שלה.

בין הפריטים הדתיים שהיו במבנה הזכיר נורה סמלים של מרים הקדושה ושל שרבל הקדוש, דמות נערצת במיוחד בקרב נוצרים מרונים בלבנון. עם זאת, הוא הבהיר כי אינו יודע בוודאות מה מקורם של הפריטים ואם הובאו מלבנון או נרכשו בישראל. לדבריו, חלקם נמצאים ברשות הקהילה כבר שנים רבות, עוד לפני שהחל לשמש כהן הדת שלה.