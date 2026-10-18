על פי כתב האישום, לפני כשנה אסף שטרית נערה כבת 15 במסגרת הסעה לבית הספר. לאחר שהוריד את התלמידים האחרים, הסיע אותה לביתו וסיפק לה סם המכונה ״דוקטור״. בהמשך עצר את רכבו וביצע בה מעשים מיניים. למחרת שב והסיע אותה לביתו, סיפק לה סמים נוספים, ולאחר שחשה סחרחורת וטשטוש נשא אותה לחדר השינה, שם ביצע בה מעשים מיניים. בשני המקרים נתן לה 100 שקלים לפני שהוריד אותה בבית הספר.

על פי כתב האישום, לפני כשנה אסף שטרית נערה כבת 15 במסגרת הסעה לבית הספר. לאחר שהוריד את התלמידים האחרים, הסיע אותה לביתו וסיפק לה סם המכונה ״דוקטור״. בהמשך עצר את רכבו וביצע בה מעשים מיניים. למחרת שב והסיע אותה לביתו, סיפק לה סמים נוספים, ולאחר שחשה סחרחורת וטשטוש נשא אותה לחדר השינה, שם ביצע בה מעשים מיניים. בשני המקרים נתן לה 100 שקלים לפני שהוריד אותה בבית הספר.

על פי כתב האישום, לפני כשנה אסף שטרית נערה כבת 15 במסגרת הסעה לבית הספר. לאחר שהוריד את התלמידים האחרים, הסיע אותה לביתו וסיפק לה סם המכונה ״דוקטור״. בהמשך עצר את רכבו וביצע בה מעשים מיניים. למחרת שב והסיע אותה לביתו, סיפק לה סמים נוספים, ולאחר שחשה סחרחורת וטשטוש נשא אותה לחדר השינה, שם ביצע בה מעשים מיניים. בשני המקרים נתן לה 100 שקלים לפני שהוריד אותה בבית הספר.