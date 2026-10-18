בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (ראשון) את שי שטרית, נהג הסעות שהסיע תלמידים לבתי ספר, בביצוע עבירות מין בתלמידת חינוך מיוחד, וכן בעבירות סמים.
על פי כתב האישום, לפני כשנה אסף שטרית נערה כבת 15 במסגרת הסעה לבית הספר. לאחר שהוריד את התלמידים האחרים, הסיע אותה לביתו וסיפק לה סם המכונה ״דוקטור״. בהמשך עצר את רכבו וביצע בה מעשים מיניים. למחרת שב והסיע אותה לביתו, סיפק לה סמים נוספים, ולאחר שחשה סחרחורת וטשטוש נשא אותה לחדר השינה, שם ביצע בה מעשים מיניים. בשני המקרים נתן לה 100 שקלים לפני שהוריד אותה בבית הספר.
שטרית הורשע בשתי עבירות של חדירה אסורה, בהדחת קטין לסם מסוכן, בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ובהחזקת כלים המשמשים לצריכת סמים.
פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו״ד ספיר מרדכי, טענה כי יש לתת אמון בעדות המתלוננת ולדחות את גרסתו של שטרית. הפרקליטות הצביעה על ראיות המחזקות את עדותה, ובהן ממצאים פורנזיים, התכתבויות עם חברתה בסמוך לאירועים ושיחות שקיימה עם יישומון ChatGPT, שבהן שיתפה במה שעברה. עוד טענה הפרקליטות כי שטרית זיהה את פגיעותה של הקטינה, לאחר שידע כי היא תלמידת חינוך מיוחד והבחין בסימני פגיעה עצמית על ידיה, וכי שינה את מסלול ההסעה כדי להישאר עמה לבדו.
בנוסף, הצביעה הפרקליטות, באמצעות עו״ד מרדכי, על סתירות מהותיות בין גרסאותיו השונות של שטרית במהלך החקירה וההליך המשפטי, ובפרט ביחס לאופי המגע בינו לבין המתלוננת. בנוסף, בחיפוש שנערך בביתו של שטרית נתפסו כ-238 גרם סם המכונה ״דוקטור״ וכ-19.7 גרם קוקאין, משקלים וכלים נוספים.
בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות והרשיע את שטרית בכל העבירות שיוחסו לו. בהכרעת הדין קבע בית המשפט כי הוא מקבל את עדות המתלוננת במלואה וללא היסוס, וכי ההתכתבויות שערכה בסמוך לאירועים מחזקות את מהימנותה. מנגד, דחה בית המשפט את גרסתו של שטרית וקבע כי מדובר באדם מניפולטיבי שמסר גרסאות סותרות ושקריות. גזר דינו יימסר במועד מאוחר יותר.