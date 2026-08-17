בלבול בשטח הליכודי סביב הקרב על משבצת "האישה החדשה" ברשימת המפלגה. לאחר שבמהלך הלילה הפעילו מקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו לחץ כבד לטובת ד"ר רות קבסה אברמזון, הבוקר (שני) הגיע שינוי כיוון מפתיע בצורת תמיכה פומבית ורשמית במועמדת אסנת זני זוהר - כולל גיבוי מהיר מצדו של יאיר נתניהו. בשעות הערב, הגיע זני זוהר לקלפי בראשון לציון.

זני זוהר מגיעה לקלפי בראשון לציון





אתמול בשעות הערב והלילה בוצעו מטעם נתניהו שיחות טלפון רבות לראשי ערים, שבהן הדגישו אנשיו שהוא מעוניין לקדם למשבצת האישה החדשה את ד"ר רות קבסה אברמזון - מרצה, סופרת, פאנליסטית קבועה בערוץ 14 ודמות מוכרת בימין.

ראשי ערים אף העידו כי בעקבות הפניות השתנו הטפסים בשעות הלילה, כששמן של מועמדות אחרות נמחק לטובת הכנסת שמה של קבסה אברמזון. כשפעילים מרכזיים תהו מה יעלה בגורלה של המועמדת זני זוהר, הבטיחו בסביבת נתניהו כי ימצא לה תפקיד "ההולם את כישוריה הרבים".

אלא שהבוקר נרשמה תפנית שהפתיעה רבים במפלגה. בציוץ חריג בחשבונו הרשמי ברשת X, הביע נתניהו תמיכה פומבית דווקא בזני זוהר: "אסנת זוהר פעלה במשך שנים למען הליכוד ולמעני. אשמח מאוד לראות אותה ממשיכה בפעילותה גם בכנסת".

הצעד העלה סימני שאלה רבים, וגרר תהיות בשטח לגבי עמדתו האמיתית יו"ר התנועה. מגיש "הפטריוטים" ינון מגל, המשיך לקדם את הקו שלפיו נתניהו תומך דווקא בקבסה אברמזון.

מנגד, דקות ספורות לאחר הפוסט של ראש הממשלה, בשעה 10:56, באופן שמרמז אולי לשינוי הקו, הצטרף בנו יאיר נתניהו לקו הברור לטובת זני זוהר, תוך שהוא תוקף מועמדים אחרים: "אני תומך באסנת זוהר למשבצת אישה חדשה! הכי חשוב לא להצביע לקרן אטיאס בובליל, כי היא קשורה לביטן, וכמובן לא לדוד ביטן עצמו".

גלריה זני זוהר, הערב

זני זוהר פעילה בולטת בליכוד, ומוכרת ברשתות כמי שתומכת במפלגה ובעומד בראשה. היא 27 שנים בליכוד, משפטנית, אשת עסקים מתחום הנדל"ן. פעילת שטח מוכרת במפלגה, שהשתתפה בהפגנות ובפעילויות פוליטיות רבות מטעם הליכוד בשנים האחרונות. היא הקימה פורום לשמירת הזהות היהודית ופורום להצלת הגליל, וניהלה מאבק נגד מחירי הקרקעות במגזר הערבי.

ב-7 באוקטובר כתבה ברשת X: "יש כאן בוגדים בדרגים גבוהים ביותר אין אופציה אחרת!!!". כששקמה ברסלר צייצה מחדש את הפוסט לצד הכיתוב "מכונת הרעל בפעולה", היא הגיבה: "למה את לחוצה מציוצים על בוגדים?".

בנוסף שיתפה באותו היום: "בבוקר שחלפה לי המחשבה הזו בראש אמרתי זהו אסנת ירדת מהפסים... אבל עכשיו ברור לי מעל לכל ספק שמדובר בבגידה ברמות המטורפות ביותר שאנחנו אפילו לא מתחילים להבין".