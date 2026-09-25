מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובשעות הבוקר אף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, ובעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. בבקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה צפוי להיות עומס חום כבד. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-27, תל אביב 24-29, חיפה 24-29, צפת 18-27, קצרין 20-32, טבריה 23-32, נצרת 23-30, עפולה 23-32, בית שאן 25-35, לוד 24-30, אשדוד 24-30, עין גדי 26-34, באר שבע 22-31, מצפה רמון 19-29, אילת 26-35.