יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא להודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כך שהוא מוכן שיו"ר ישר גדי איזנקוט יהיה ראשון ברוטציה כראש ממשלה אם תקום ממשלת אחדות. סמוטריץ' כתב ברשת X כי "הושטת היד של נתניהו לאחדות היא אמיתית וכנה. אני יודע את זה כמי שישב איתו שעות רבות בנושא בימים האחרונים והיה שותף להתלבטויות ולהכרעה. אני מברך אותו על כך ומוכן להיות ערב לכל סיכום אליו הוא יגיע עם איזנקוט ושותפיו. אני קורא לגדי איזנקוט ולכל חברי הכנסת הציוניים בשמאל לזנוח את רעיון העיוועים של ממשלת מיעוט שנשענת על אויבי ישראל".