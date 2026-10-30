נהג אוטובוס הסעות כבן 50 נהרג הבוקר (שישי) בהתנגשות עם טרקטור בנגב, סמוך לצומת הגדי. מלבדו נפגעו שתי נשים בנות 61 ו-35 באורח קשה ובינוני בהתאמה, ו-22 נוסעים נוספים באורח קל. בעקבות התאונה נחסם לתנועה כביש 25 לכיוון מערב. בתאונה אחרת נהרג רוכב אופניים כבן 60 מפגיעת רכב בראשון לציון.

נהג אוטובוס הסעות כבן 50 נהרג הבוקר (שישי) בהתנגשות עם טרקטור בנגב, סמוך לצומת הגדי. מלבדו נפגעו שתי נשים בנות 61 ו-35 באורח קשה ובינוני בהתאמה, ו-22 נוסעים נוספים באורח קל. בעקבות התאונה נחסם לתנועה כביש 25 לכיוון מערב. בתאונה אחרת נהרג רוכב אופניים כבן 60 מפגיעת רכב בראשון לציון.

נהג אוטובוס הסעות כבן 50 נהרג הבוקר (שישי) בהתנגשות עם טרקטור בנגב, סמוך לצומת הגדי. מלבדו נפגעו שתי נשים בנות 61 ו-35 באורח קשה ובינוני בהתאמה, ו-22 נוסעים נוספים באורח קל. בעקבות התאונה נחסם לתנועה כביש 25 לכיוון מערב. בתאונה אחרת נהרג רוכב אופניים כבן 60 מפגיעת רכב בראשון לציון.