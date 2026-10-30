נהג אוטובוס הסעות כבן 50 נהרג הבוקר (שישי) בהתנגשות עם טרקטור בנגב, סמוך לצומת הגדי. מלבדו נפגעו שתי נשים בנות 61 ו-35 באורח קשה ובינוני בהתאמה, ו-22 נוסעים נוספים באורח קל. בעקבות התאונה נחסם לתנועה כביש 25 לכיוון מערב. בתאונה אחרת נהרג רוכב אופניים כבן 60 מפגיעת רכב בראשון לציון.
הדיווח על התאונה בכביש 25, סמוך לכניסה למושב שיבולים, התקבל במוקד מד"א במרחב נגב בשעה 8:02. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו במקום טיפול רפואי לפצועים, ובהם נהג האוטובוס, שהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. גם מסוק מד"א נחת בזירה. לבסוף נקבע מותו של הנהג בזירה, והנפגעים פונו לבתי החולים סורוקה בבאר שבע וברזילי באשקלון. במקביל, בוחני תאונות של המשטרה פתחו בחקירת נסיבות המקרה.
בכבאות אמרו כי ככל הנראה מדובר באוטובוס שהסיע קבוצת בנות בדרכן לטיול. לוחמי האש מתחנת נתיבות הוזעקו לזירה, ופעלו לחילוץ לכודים.
קודם לכן נפגע כאמור רוכב אופניים כבן 60 מרכב בכביש 4311, סמוך לפלמחים ולגן שורק שליד ראשון לציון. צוות מד"א פינה אותו מהזירה במצב אנוש לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, אך בהמשך נקבע מותו.
בעקבות התאונה בראשון לציון פתחה המשטרה בחקירת נסיבות המקרה, ונהג הרכב נלקח לחקירה.