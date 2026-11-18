במליאת הכנסת פרצה היום (רביעי) מהומה בזמן נאומו של ח"כ חנמאל דורפמן (עוצמה יהודית), שתקף את סגן יו"ר הכנסת ח"כ אחמד טיבי, שניהל את הדיון והוריד אותו מהדוכן. דורפמן תקף חברי כנסת מגוש השינוי והאשים אותם בצביעות, אותה הפנה גם כלפי טיבי: "שיא הניגוד העניינים זה שיש פה סגנים של יו"ר הכנסת שהם תומכים בטרור. אתה תומך בטרור", הטיח בטיבי, שקרא למאבטחים להוריד אותו מהדוכן: "'תומך טרור' זה עבירה על החוק. יש רק ח"כ אחד שהורשע בתמיכה בטרור וזה יו"ר המפלגה שלך (איתמר בן גביר - ynet)", ענה לו. צפו בעימות:

העימותים של טיבי עם דורפמן, כהן וכץ ( צילום: ערוץ כנסת )





דורפמן וטיבי צעקו זה לזה בעת שהוציאו את הח"כ מעוצמה יהודית מהמליאה. צעקות נרשמו גם בין ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית) וח"כ ארז תדמור (הליכוד) לבין טיבי, אך הם לא הוצאו.

מהומה פרצה גם במהלך נאומו של יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), שציטט את דבריו של יו"ר הכנסת החדש מתן כהנא מדברים שאמר כסגן שר ב-2022, לפיהם "אם הייתי יכול ללחוץ על כפתור ולהעלים את הערבים, הייתי לוחץ". בתגובה אמר לו טיבי מכס היו"ר: "יש כפתור שיעלים אותך מהממשלה והכנסת. נלחץ עליו בקרוב. אולי תלחץ גם על בן גביר".

סגן השר אלמוג כהן מהליכוד הוצא גם כן, אחרי שהטיח בטיבי דברים. בין השאר הוא צעק לעברו כי הוא "אורח". טיבי הנחה את משמר הכנסת להוציא אותו מהמליאה: "לא קוראים לחבר כנסת בוגד וליושב ראש תומך טרור". הוא קרא לו בערבית לצאת: "יאללה, אטלע, ברא".

גם ח"כ אופיר כץ מהליכוד, שהפסיד אתמול למתן כהנא מישר! בבחירות לראשות הכנסת, הוצא על ידי טיבי בזמן נאומו. "אתה תומך טרור, אני אומר את האמת. זאת עובדה", אמר כץ. טיבי הנחה את משמר הכנסת להוריד אותו מהמליאה, תוך שכץ צועק לעברו.