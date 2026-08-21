חברת הסנאט של קליפורניה עאישה ווהאב ניצחה רשמית בבחירות לקונגרס במחוז ה-14 של המדינה, וגברה על מליסה הרננדז המתונה בתוצאה של 53% מול 47%. הרננדז נהנתה מתמיכה של יותר מ-2.5 מיליון דולר מצד השדולה הציונית איפא"ק, שהצליחה לצמצם משמעותית את הפער בין השתיים - אך לא למנוע את תבוסתה. ווהאב, שתהפוך לאפגנית-אמריקנית הראשונה בבית הנבחרים, עוררה דאגה בקרב חלק מהקהילה היהודית בשל עמדותיה כלפי ישראל. היא האשימה את ישראל ברצח עם בעזה והביעה תמיכה בהפסקת הסיוע הצבאי האמריקני, אך מדגישה כי היא מכירה בזכותה של ישראל להתקיים ומתנגדת לאנטישמיות, וזכתה לתמיכת השדולה הציונית ליברלית ג׳יי סטריט.