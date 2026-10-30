יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן כתב בפוסט חריף בפייסבוק כי יסרב לשבת בקואליציה שתכלול את המפלגות הערביות. "לא נשב עם תומכי טרור", כתב. "אחרי 7 באוקטובר עופר כסיף תמך בהליך שיזמה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, שבו נטען שישראל מבצעת רצח עם, וטען 'שהצבא הישראלי מבצע פעולות טרור'. שבועות לפני הבחירות טען ח״כ יאסר חוג׳יראת מרע״מ שחמאס אינו ארגון טרור אלא ארגון צדקה. בליל הבחירות, במטה הרשימה המשותפת, אוסאמה סעדי הקדיש את ההישג 'לבני עמנו ברצועת עזה, בגדה המערבית ובירושלים הכבושה'. מי שרוצה להשען על תומכי טרור שיבושם לו. ישראל ביתנו לא תהיה שם".