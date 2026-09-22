נשיא סוריה אחמד א-שרע מתח ביקורת על מדיניות ישראל כלפי ארצו, במהלך שיחה במועצה האטלנטית בניו יורק בשולי כינוס עצרת האו"ם. "לא ראוי שמה שקרה ב-7 באוקטובר יקבע את המדיניות הישראלית כלפי סוריה. זה לא הגיוני, וזה יוצר איומים ביטחוניים נוספים", אמר. לדבריו, "אם אתם רוצים להגן על הביטחון שלכם, עליכם לכבד את ביטחונם של אחרים". א-שרע טען כי ישראל "יוצרת בעיות סביבה כדי לשמור על ביטחונה - וזה לא עובד". עוד אמר כי ישראל תקפה פעמיים את ארמון הנשיאות ואת שדות התעופה בסוריה, ותהה: "האם זה יביא ביטחון לאזרחי ישראל?". לדבריו, "היחסים שלנו עם ארה"ב, בריטניה ולבנון מוצלחים. אני מאמין שהבעיה היא בישראל, לא בסוריה".