מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ - ויעשה חם מהרגיל לעונה. כמו כן, משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, וייתכן אובך בדרום. גם בלילה יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-27, תל אביב 20-28, חיפה 21-27, צפת 19-28, קצרין 21-32, טבריה 19-33, נצרת 20-32, עפולה 17-33, בית שאן 21-35, לוד 20-30, אשדוד 20-28, עין גדי 23-33, באר שבע 18-30, מצפה רמון 17-27, אילת 23-32.