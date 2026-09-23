באתיופיה מדווחים על קרבות שפרצו באזור חבל תיגראי בצפון המדינה, אחרי חודשים של מתיחות הולכת וגוברת בין כוחות הממשלה הפדרלית של ראש הממשלה אביי אחמד לבין המורדים בתיגראי – וכעת ישנו חשש ממשי מהתחדשות של מלחמת האזרחים שהסתיימה לפני ארבע שנים. לפי הדיווחים, המורדים בתיגראי השתלטו על נמל התעופה המרכזי בחבל, שעד כה היה נתון לשליטת הממשלה הפדרלית. במקביל דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP על קרבות בחבל הסמוך עפאר, ושעות לאחר מכן אישר יועצו של אביי כי כוחות המורדים פתחו שם ובחבל אמהרה, ב"מתקפה כוללת" על כוחות הממשלה. במקביל, המורדים הודיעו כי פתחו ב"מלחמת הגנה" נגד הממשלה הפדרלית.