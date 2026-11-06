כשלוש שנים וחצי אחרי ש נחשפו מאות גופות בקברי אחים ביער שקהולה בקניה , בית המשפט גזר 200 שנות מאסר על מנהיג "כת ההרעבה" פול מקנזי, שהורה לחסידיו להרעיב את עצמם ואת בני משפחותיהם והורשע ברצח 190 ילדים ומבוגר אחד. גזר הדין שהוטל עליו חולק לשניים: 100 שנות מאסר על רצח באמצעות הרעבה ו-100 שנים נוספות על הריגה.

גלריה פול מקנזי ( צילום: AP Photo/Brian Inganga )

בפשיטה הראשונה אותרו 89 גופות. הפינוי מאחת הזירות ביער ( צילום: AP )

פרשת מקנזי, נזכיר, נחשפה באמצע אפריל 2023, כש משטרת קניה מצאה ביער 89 גופות של חברי הכת הנוצרית הקיצונית Good News International Church (בתרגום חופשי: "הכנסייה הבינלאומית לחדשות טובות"). הקורבנות נקברו אחרי שלפי החשד הרעיבו את עצמם למוות – או הורעבו על-ידי אחרים – מתוך אמונה שכך יגיעו לגן עדן ויפגשו את ישו. מי שנטע בהם את האמונה שעליהם להרעיב עצמם הוא מנהיג הכת פול מקנזי, נהג מונית לשעבר שהפך בתחילת שנות ה-2000 לכומר, ונודע בדרָשות המצולמות שנהג לשאת בערוץ הטלוויזיה שלו.

לפי עדויות, מקנזי שכנע את חברי הכת כי יום הדין שבו ייחרב העולם הולך ומתקרב, ופיתה אותם להגיע למתחם שלו ביער שקהוֹלה בטענה שהוא ישמש להם מקלט לקראת האפוקליפסה. ביער פיזר את המאמינים בין אזורים שלהם קרא בשמות תנ"כיים כמו נצרת, בית לחם, יהודה, יריחו, ירושלים והגליל. הוא הטביל את חסידיו במאגרי מים, ואחר כך דרש מהם לצום למוות תוך שהוא משכנע אותם באמצעות שטיפת מוח שהמפגש שלהם עם ישו קרֵב.

בקניה ובעולם הזדעזעו מהפרשה במיוחד בהתחשב בעובדה שמקנזי נעצר ושוחרר כמה פעמים במהלך השנים בשל דיווחים על מעשיו המפוקפקים. כבר ב-2017 פשטו הרשויות על מתחם הכת שלו, ואז הם חילצו ממנו עשרות ילדים, שחלקם העידו כי הוא הטיף לאמונות "שטניות" וכי עזבו למענו את משפחותיהם ואת בתי הספר שלהם. במרץ השנה נעצר בחשד שעודד זוג הורים לרצוח את ילדיהם, ובעקבות זאת הורעבו הילדים למוות ונחנקו. הוא טען אז כי לא היה מודע למעשי ההורים, ובהמשך שוחרר בערבות.

חילוץ הגופות מקברי האחים ( צילום: AFP )

לפי עדויות שהתקבלו בשבועות שלאחר הפשיטה על היער, בשלב כלשהו אחרי תחילת 2023 הודיע מקנזי למאמיניו בכת כי סוף העולם קרוב יותר מכפי שסבר תחילה, וכי הוא יגיע ב-15 באפריל של אותה השנה. בעקבות זאת, כך נטען, הוציא לדרך תוכנית התאבדות המונית שבה ירעיבו עצמם חברי הכת למוות. על פי עדות שהגיעה ל"ניו יורק טיימס", הראשונים שהומתו הם הילדים, שהוצאו לרעוב בשמש כדי שמותם יבוא מהר, ובחודשים מרץ-אפריל 2023 הגיע תורן של הנשים להרעיב את עצמן. הגברים היו אמורים להיות הבאים בתור, ולפי התוכנית מקנזי היה אמור להתאבד אחרון, רק אחרי ש"ילווה" את כל חסידיו ל"מפגש עם ישו".

ב-14 באפריל 2023, יום לפני המועד שבו היה אמור לכאורה להגיע "סוף העולם", פשטה המשטרה על המתחם של מקנזי בעקבות מידע שקיבלה על המתחולל שם, והצילה ממנו 15 בני אדם שהרעיבו עצמם באותה העת. אלא שאז גם החלו להתגלות קברי האחים שבהם נטמנו עשרות גופות של חברי הכת, ובחודש שלאחר מכן מתו עוד שמונה מבין השורדים בשל התת-תזונה הקשה שממנה סבלו. מקנזי הסגיר את עצמו לידי הרשויות ונעצר יחד עם רעייתו ו-16 חשודים נוספים.