"אתה יודע איך שברתי לה את הראש?", נשמעת שוטרת אומרת לעמיתה במהלך מעצרה של א', אישה בת 30 ברמת גן, ב-2023. רגע לאחר מכן, כשהיא מגלה שמצלמת הגוף שלה פועלת ומתעדת את הדברים, היא שואלת: "למה המצלמה שלי דלוקה?" ומכבה אותה. אותן דקות של צילום, שלפי ההגנה התרחש ככל הנראה מבלי שהשוטרת הייתה מודעת לכך, הפכו לראיה המרכזית שהובילה לביטול כתב אישום נגד האישה, שמתמודדת עם פוסט-טראומה.

רגעי המעצר של א': "חתיכת משוגעת" | קשה לצפייה





המקרה אירע לפני יותר משלוש שנים, סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, כאשר בן זוגה של א', שעימו הייתה בקשר במשך כחודש וחצי, הודיע לה בהודעת טקסט על פרידתם וביקש ממנה שלא להגיע לביתו. על פי כתב האישום שהוגש נגד א', כחצי שעה לאחר מכן הגיעה א' לביתו ברמת גן, איימה כי אם לא יפתח את השער תתחיל לנקוט צעדים, הוציאה אוויר משני גלגלי רכבו וריססה עליו כתובות בספריי צבע. עוד נטען בכתב האישום כי יום קודם לכן שפכה עליו קפה חם.

שוטר שהוזעק למקום הבחין בא' מרססת את הרכב ועצר אותה. לדברי עורך דינה, אדר עטייה מהסנגוריה הציבורית, השוטר הראשון הבין כי מדובר באישה המתמודדת עם פוסט-טראומה והחליט להזעיק שוטרת נוספת כדי שתסייע בטיפול באירוע. אלא שדווקא הגעתה של השוטרת הנוספת, כך לטענת ההגנה, הובילה להסלמה קשה.

בראיון ל-ynet שחזרה א' לראשונה את רגעי המעצר. "ברגע שראיתי את השוטר רצתי לעברו, זרקתי הכול ואמרתי לו 'לא צריך אלימות, בבקשה אל תרביצו לי, אני פוסט-טראומטית'", סיפרה. לדבריה, היא הושיטה את ידיה לשוטר, אך הוא הצמיד אותה לניידת והזעיק שוטרת. "אני זוכרת שאמרתי שוב ושוב 'בבקשה אל תרביצו לי'. הייתי בהתקף חרדה. אמרתי להם שאני לא מרגישה טוב ושאני צריכה מד"א, אבל השוטרת אמרה לי שאני לא צריכה שום מד"א".

גלריה "לאבד ילד זה טראומה, כשההורים מוותרים עלייך זה טראומה, כשאונסים אותך זה טראומה". א' ( צילום: שאול גולן )

א' מתמודדת עם פוסט-טראומה בעקבות שורה של אירועים קשים שחוותה במהלך חייה. "אני בחורה מאוד רגישה, אבל עברתי טראומה. לאבד ילד זה טראומה, כשההורים מוותרים עלייך זה טראומה, כשמרביצים לך זה טראומה, כשאונסים אותך זה טראומה", סיפרה. לדבריה, רק בסביבות גיל 20 או 21, לאחר שפנתה לטיפול פסיכיאטרי, החלה להבין את משמעות הפוסט-טראומה שממנה היא סובלת.

"הגעתי ממשפחה שבה לא היה מקובל לעשות בגרויות וללכת לצבא. אני אולי הראשונה והיחידה שעשתה בגרויות והלכה לצבא. עברתי לתל אביב לבד, אבל לאט לאט, כשהתעלמתי מהנפש, היא הפילה אותי בחזרה", סיפרה. לדבריה, בשנים האחרונות מצבה הנפשי הקשה עליה מאוד לתפקד. "הייתי בחרדות, בדיכאון, ממש בדיכאון. הייתי מושבתת המון שנים. היום אני בשיקום, היום אני מרימה את עצמי, אבל היו המון שנים שהיה לי מאוד קשה לתפקד ולעבוד. זה נוראי, אי אפשר להסביר כמה".

לדבריה, המפגש עם השוטרים באותו לילה החזיר אותה לתחושות קשות מהעבר ואף הוביל לתגובות שלא הכירה בעצמה. "אני זוכרת שהכניסו אותי לניידת וכל כך רציתי לצאת משם. אני ממש זוכרת שקרעתי את הריפוד של הניידת, אני לא מתביישת להגיד את זה", סיפרה. "אני זוכרת שצרחתי שיוציאו אותי משם. כשהגיעו עוד שוטרים ושאלו אותי איפה אני גרה, אמרתי להם את הכתובת שבה גרתי בילדות ושאלתי איפה אבא שלי. הייתי מנותקת בצורה שלא הייתי מנותקת בה בחיים. זה היה ניתוק נוראי". א' מתארת את האירוע כטראומה נוספת שנצרבה בה. "יש לי טראומה מטורפת חדשה. נראה לי טראומת משטרה, אני לא יודעת אם יש דבר כזה, אבל אני לא פונה למשטרה", אמרה.

הרגע ששינה את התמונה

בכתב האישום תוארה השתלשלות האירועים. לפי הנטען, א' שחררה את אחת מידיה מהאזיקים, השתוללה, הכתה שוטר בפניו באגרוף, משכה בשיערה של השוטרת ופתחה את נרתיק גז הפלפל שלה. בהמשך, כך נטען, קרעה את ריפוד הניידת, קיללה שוטרים בתחנה, ירקה, השליכה כוס מים, ניסתה להימלט ואף זרקה כיסא לעבר מכונת צילום. התביעה ציינה בכתב האישום כי קיימת אפשרות שתעתור לעונש מאסר בפועל.

א' במהלך המעצר. "לא היה ברור איך זה הפך פתאום לכל כך אגרסיבי"

אלא שבמהלך בחינת חומרי החקירה הבחין עו"ד עטייה בפרט ששינה את התמונה. לדבריו, הסרטונים הראשונים הראו את א' כשהיא רגועה יחסית ומספרת לשוטרים על הפוסט-טראומה שלה, בעוד שבסרטונים המאוחרים יותר היא כבר נראית מתנגדת למעצר. "לא היה ברור איך האירוע הפך פתאום להיות כל כך אגרסיבי", סיפר. "ואז גיליתי סרטון של כשבע דקות ממצלמת הגוף של השוטרת".

לדבריו, בתיעוד נראים השוטרים מוציאים את א' מניידת אחת ומעבירים אותה לאחרת, כשהיא מקיאה, מתנשפת ומבקשת שלא יפעילו נגדה כוח. "היא אומרת שוב ושוב שהיא פוסט-טראומטית. השוטרת אומרת לה שהיא משחקת אותה, מקללת אותה ואומרת לה לסתום את הפה, בזמן שהיא בקושי מצליחה לדבר".

לקראת סוף התיעוד נשמעת השוטרת אומרת לשוטר אחר: "היא חתיכת משוגעת ואם אתה לא רוצה אני אשתמש בכוח למה אני שוברת לה את החיים ואתה יודע את זה, אתה יודע איך שברתי לה את הראש". לדברי ההגנה, השוטר סימן לה שמצלמת הגוף שלה פועלת, והיא הופתעה, שאלה מדוע המצלמה דלוקה וכיבתה אותה.

"זה היה הרגע שבו הבנתי מה קרה", הסביר עטייה. "האמירה שלה מלמדת שהיה אירוע אלים קודם שלא תועד במצלמה. היא בעצמה אומרת 'אתה יודע איך שברתי לה את הראש'. בלי הסרטון הזה היינו נשארים עם גרסה של שוטרים מול גרסה של אישה שמתמודדת עם פוסט-טראומה. במקרה הזה, במזל, הייתה לנו ראיה אובייקטיבית". עטייה מדגיש כי לא ניתן לקבוע כיצד בדיוק הופעלה המצלמה. ייתכן שנלחצה במהלך המאבק, וייתכן שהשוטרת הפעילה אותה קודם לכן ושכחה שהיא פועלת. כך או כך, מבחינתו מדובר בתיעוד שהציל את מרשתו מהמשך ההליך הפלילי.

"אמרתי לשוטר: 'לא צריך אלימות, בבקשה אל תרביצו לי, אני פוסט-טראומטית" ( צילום: שאול גולן )

א' עצמה סיפרה כי עד למועד הריאיון לא הייתה מסוגלת לצפות בסרטונים. "זו הפעם הראשונה שאני משחזרת את מה שקרה אחרי שלוש שנים. לא הייתי מסוגלת לדבר על זה, לא הייתי מסוגלת לכתוב את זה. אפילו עורך הדין שלי לא לחץ עליי לראות את הסרטונים", אמרה. אלא שהפרשה לא הסתיימה במעצר.

לדברי עטייה, במהלך החקירה התלוננה א' על אלימות מצד השוטרים, אולם טופס הדיווח למחלקה לחקירות שוטרים מולא על ידי שוטר ולא נחתם בידי המתלוננת. במסמך נכתב כי היא טוענת שהשוטרים הפעילו כוח קודם לכן, ובשדה החתימה צוין "לא נמצא בפני". לטענת ההגנה, א' שהתה באותה עת בתחנת המשטרה. בהמשך נמסר, לפי מסמכי ההגנה, כי ללא חתימתה לא תיפתח חקירה במח"ש.

"השוטרים הם אלה שתיארו בטופס את האירוע מנקודת המבט שלהם, במקום שהיא תוכל למסור את גרסתה", טען עטייה. לדבריו, כעת, לאחר ביטול כתב האישום, בכוונתו לפעול להגשת תלונה נוספת למח"ש.

הרגע שבו השוטר מסמן לכאורה לשוטרת שהמצלמה דולקת. מתוך התיעוד

גם הדרך לביטול האישום לא הייתה קצרה. עטייה סיפר כי כאשר הציג לראשונה את ממצאי הסרטון לתביעה, אנשיה התקשו להאמין לדבריו. "הם אמרו לי שאין דבר כזה, שאין סיכוי. הייתי צריך לשבת איתם ולהראות להם את הסרטון". בהמשך הסכימה התביעה למחוק את מרבית האישומים ולהותיר את עבירת ההיזק לרכוש בלבד, תוך סיום ההליך בתנאי ובהתחייבות.

אלא שעטייה סירב להצעה והתעקש על ביטול מלא. "היא הייתה מוכנה לסיים את התיק כי היא פוסט-טראומטית ולא רצתה לעבור את כל ההליך בבית המשפט. הסברתי לה את המשמעות של התיק הזה", סיפר. הצדדים פנו להליך גישור, שבסיומו, לדברי עטייה, המליץ השופט לתביעה לחזור בה מכתב האישום לנוכח ההתנהלות החריגה שעלתה מהסרטונים. לפני מספר ימים הגישה התביעה המשטרתית לבית משפט השלום בתל אביב בקשה לחזור בה מכתב האישום, והשופט קיבל את הבקשה והורה על ביטולו המלא.

עבור א', הסיפור אינו מסתכם בהחלטה המשפטית. היא מבקשת שהמקרה שלה יעורר מודעות ליחס של שוטרים לאנשים המתמודדים עם פוסט-טראומה. לדבריה, גם במהלך מעצרה שמעה אמירות של שוטרים שלפיהן אין להתרגש מאנשים שמצהירים שהם פוסט-טראומטיים. "אני רוצה שיבינו שזה לא יכול להיות. המשטרה אמורה להגן עלינו, לא להתעלם מאנשים במצוקה", סיכמה.

התגובות

ממח"ש נמסר בתגובה: "במח"ש התקבלו שתי תלונות מצד המתלוננת, הכוללות בין היתר טענה לפיה הותקפה על ידי שוטרים בעת מעצרה. בכל תיק בוצעה בדיקה של כלל החומרים שנאספו בו ובסיומן הוחלט לסגור את שתי התלונות וזאת בהיעדר עבירה פלילית בכל אחת מהן. עם זאת, התיקים הועברו ליחידה לתלונות הציבור במשטרה, לצורך בחינת ההתנהלות של השוטרים המעורבים, המצויה בסמכותה".