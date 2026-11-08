במשטרה חוקרים חשד ולפיו המיניבוס ובו ילדות היה בפקק, וניסה לעבור כמה נתיבים כדי להשתלב בנתיב המהיר. אוטובוס שבאותה עת נסע בנתיב המהיר לא הספיק לבלום ופגע במיניבוס. מהמשטרה נמסר כי

במשטרה חוקרים חשד ולפיו המיניבוס ובו ילדות היה בפקק, וניסה לעבור כמה נתיבים כדי להשתלב בנתיב המהיר. אוטובוס שבאותה עת נסע בנתיב המהיר לא הספיק לבלום ופגע במיניבוס. מהמשטרה נמסר כי

שוטרי התנועה של מחוז תל אביב טיפלו בתאונה, ובוחני התנועה עשו את דרכם למקום. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב. נהג המיניבוס נלכד ברכב כשהוא בהכרה מעורפלת, וסבל מחבלות בראש ובגפיים. במהלך פעולות החילוץ העניקו לו צוותי מד"א טיפול רפואי, שכלל מתן תרופות ועצירת דימומים.

שוטרי התנועה של מחוז תל אביב טיפלו בתאונה, ובוחני התנועה עשו את דרכם למקום. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב. נהג המיניבוס נלכד ברכב כשהוא בהכרה מעורפלת, וסבל מחבלות בראש ובגפיים. במהלך פעולות החילוץ העניקו לו צוותי מד"א טיפול רפואי, שכלל מתן תרופות ועצירת דימומים.

שוטרי התנועה של מחוז תל אביב טיפלו בתאונה, ובוחני התנועה עשו את דרכם למקום. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב. נהג המיניבוס נלכד ברכב כשהוא בהכרה מעורפלת, וסבל מחבלות בראש ובגפיים. במהלך פעולות החילוץ העניקו לו צוותי מד"א טיפול רפואי, שכלל מתן תרופות ועצירת דימומים.