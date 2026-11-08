17 בני אדם נפצעו הבוקר (ראשון) בתאונת דרכים בין מיניבוס לאוטובוס בנתיבי איילון לכיוון דרום, סמוך למחלף ההלכה. נהג המיניבוס, גבר כבן 50, נפצע באורח קשה, צעירה בת 17 נפצעה בינוני ושמונה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל.
במשטרה חוקרים חשד ולפיו המיניבוס ובו ילדות היה בפקק, וניסה לעבור כמה נתיבים כדי להשתלב בנתיב המהיר. אוטובוס שבאותה עת נסע בנתיב המהיר לא הספיק לבלום ופגע במיניבוס. מהמשטרה נמסר כי בעקבות התאונה "נרשמו עומסי תנועה באזור".
שוטרי התנועה של מחוז תל אביב טיפלו בתאונה, ובוחני התנועה עשו את דרכם למקום. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב. נהג המיניבוס נלכד ברכב כשהוא בהכרה מעורפלת, וסבל מחבלות בראש ובגפיים. במהלך פעולות החילוץ העניקו לו צוותי מד"א טיפול רפואי, שכלל מתן תרופות ועצירת דימומים.
הצעירה שנפצעה בינוני סבלה מחבלות בגפיים. יתר הנוסעים סבלו מחבלות קלות בגופם. לאוטובוס נגרם נזק בחלקו הקדמי, ושמשתו נופצה.
פראמדיק מד"א לוי וחובשי רפואת חירום מידן בן יואש ויהונתן כהן, סיפרו: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים בין מיניבוס לאוטובוס. נהג המיניבוס היה לכוד כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלות בראש ובגפיים. תוך כדי פעולות החילוץ הענקנו לו טיפול רפואי שכלל מתן תרופות ועצירת דימומים, צעירה בת 17 נפצעה באורח בינוני וסבלה מחבלות בגפיים ושאר הנוסעים התהלכו כשהם סובלים מחבלות קלות בגופם. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים".