נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה פרסם שתי החלטות שהתקבלו, אחת מהן עוסקת בתלונה נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. לדברי המתלוננים, אמירתו של עמית בדיון בבג"ץ כי ישנם חרדים שמחזיקים טלפון כשר וטלפון חכם במקביל, פגעה ברגשותיהם של רבים בציבור החרדי. בבדיקת התלונה ביקש הנשיא להבהיר כי אמירותיו בדיון לא נועדו לפגוע במגזר, אלא להתייחס לסוגיה עובדתית שהתעוררה בהליך. קולה ציין כי הנשיא סבור שמוטב היה אילו דבריו היו מנוסחים ומובעים באופן אחר, והוא מצר על שדבריו פגעו ברגשותיהם של המתלוננים או אחרים בהקשר זה.