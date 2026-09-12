חייל צה"ל תועד היום (שבת) יורה לעבר פלסטיני שעמד מולו. הפלסטיני שנפצע נראה בתיעוד מסתכל שמאלה, ומיד אחר כך נשמעות שלוש יריות. הוא פונה על ידי הסהר האדום לבית חולים. בצה"ל לא אמרו בתגובה כי אותו פלסטיני היווה איום על הכוחות ומסרו כי "האירוע מתוחקר על ידי המפקדים וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים".
בצבא אמרו כי הירי התרחש אחרי שהתקבל דיווח על "חיכוך" בין אזרחים ישראלים לפלסטינים סמוך לכפר פקועה שממזרח לג'נין. "כוח צה"ל שהיה בנקודה ביצע ירי לאוויר ולעבר פלסטיני", אמרו עוד בצבא.
בחוות זית בגלבוע, שהאירוע התרחש לדבריה בשטח מרעה שמוגדר לה על ידי החטיבה המרחבית, אמרו כי "עשרות ערבים יצאו מהכפר פקועה לתקוף את הרועה שלנו שיצא לשטח מרעה. שלושה חיילים שמוצבים בחווה למשך החג קפצו לאירוע. המפקד הגדיר קו שלא עוברים אותו, וכל ההמון המשיך להתקרב עם אבנים בידיים. החיילים ירו באוויר וההמון המשיך להתקרב, כמה מטרים, עד למרחק חטיפת נשק".
בחווה אמרו עוד: "כל הזמן הזה אנחנו בקשר טלפוני עם הגדוד החייל קיבל אישור לבצע ירי לברך, ומשם הם לקחו אחורה".