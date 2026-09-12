חייל צה"ל תועד היום (שבת) יורה לעבר פלסטיני שעמד מולו. הפלסטיני שנפצע נראה בתיעוד מסתכל שמאלה, ומיד אחר כך נשמעות שלוש יריות. הוא פונה על ידי הסהר האדום לבית חולים. בצה"ל לא אמרו בתגובה כי אותו פלסטיני היווה איום על הכוחות ומסרו כי "האירוע מתוחקר על ידי המפקדים וממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים".