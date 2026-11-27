"ההחלטה מייסרת ומרסקת אותי, אני דורש לעצור ולבחון אותה מחדש": כך כתב הערב (שישי) שורד השבי ירדן ביבס , שאשתו שירי וילדיו הקטנים כפיר ואריאל נרצחו בשבי חמאס, ביום שאחרי החלטת קיבוץ ניר עוז לפירוק "בתי העדות", החלטה שנחשפה אתמול ב-ynet .

חלופת פירוק בתי הנרצחים והנפגעים, ושחזור של כמה מהם במתחם זיכרון חיצוני שיהיה פתוח למבקרים, קיבלה 38 קולות. לפי אותה החלטה, הקיבוץ יהיה רשאי להחליט על גורל הבתים, ובהם גם ביתה של משפחת ביבס. האפשרות השנייה, שבעדה הצביעו 32 חברים, הייתה לשמר במקומם את רוב "בתי העדות", ולהקים במתחם חיצוני מיצב ממ"דים בלבד. לפי חלופה זו, שלא נבחרה, בית משפחת ביבס אמור היה להישמר ולעבור פיתוח כאתר זיכרון ומורשת.

גלריה ביתם של משפחת ביבס בניר עוז ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

"ב-7 באוקטובר חמאס ניסו למחוק אותנו. אני לא יכול לקבל שבשם השיקום והצמיחה, נמחק במו ידינו את מה שעוד נותר - את החיים שהיו ואת העדות למה שקרה. ההחלטה של חברי ניר עוז עושה בדיוק את זה", כתב ירדן ביבס. "בבית הזה שרוצים להרוס היו לי חיים. הייתה לי משפחה. בבית הזה אריאל למד ללכת ולדבר. בבית הזה כפיר העביר את החודשים הראשונים לחייו ולמד לזחול. בבית הזה היה גם טוני, כלב מדהים ורגיש שמיד קיבל את הבנים שלי באהבה גדולה ושמר עליהם כל הזמן. בבית הזה שירי ואני בנינו את המשפחה שלנו".

"בין הקירות האלה הייתה אהבה גדולה. היה צחוק של ילדים, היו רגעים קטנים של אושר, הייתה זוגיות אוהבת שאני יודע שלא אזכה לחוות שוב בחיים האלה. הבית הזה הוא זיכרון לחיים שהיו לי לפני 7 באוקטובר ולמשפחה שאיבדתי. זה המקום היחיד שנשאר לי מהם!!! גם היום אני מוצא את עצמי חוזר לשם, מנסה לעבד את מה שקרה ולהרגיש קצת יותר קרוב אליהם. זה המקום האחרון שבו ראיתי אותם מחייכים ושמחים".

הלווייתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס ( צילום: לע"מ )





הוא כתב כי "הבית הזה הוא לא רק הזיכרון הפרטי שלי. הוא גם עדות למה שקרה בקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. עדות לחיים שהיו כאן ולחיים שנגדעו באכזריות. גם אני רוצה לראות את ניר עוז פורח שוב, אבל החלטת הקיבוץ להרוס את הבית שלי מייסרת ומרסקת אותי. אני מאמין שאפשר לבנות עתיד מבלי להרוס את כל מה שנותר מהעבר".

לסיכום דרש שורד השבי "לעצור ולבחון מחדש את ההחלטה הזאת, לפני שיהיה מאוחר מדי. בשביל אחרים אולי מדובר בתזכורת כואבת שקשה לחיות לצידה. בשבילי, זה עדיין הבית של שירי, אריאל וכפיר. זו ההיסטוריה והמורשת של העם שלנו. איבדתי את המשפחה שלי. אני לא רוצה לאבד גם את המקום שבו היינו משפחה".

לפי החלופה שלא נבחרה, הבית היה מיועד לשימור ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

עד כה נהרסו שניים מתוך ארבעת הבתים שבשורה בה נמצא בית משפחת ביבס. בית זה צמוד לזה של משפחת אלגרט ושניהם טרם נהרסו - אבל לפי ההחלטה שהתקבלה הם מיועדים לפירוק. בחלופה השנייה, שלא נבחרה, נכתב כי לצד שימור בית משפחת ביבס, יש לבחון שיוקם בו מרכז גיבורי על, כמרחב זיכרון לכל ילדי ניר עוז שנרצחו.

דנה סילברמן, אחותה של שירי ובתם של יוסי ומרגיט שנרצחו בטבח 7 באוקטובר, דרשה אף היא לא להרוס את הבתים: "אני כבת שכולה, אחות שכולה ודודה שכולה, לא יכולה להשלים עם ההחלטה להרוס את כל מבני קיבוץ ניר עוז. אני רוצה לראות את ניר עוז קמה מחדש. קיבוץ חי, שוקק ומשגשג. ילדים רצים בשביליו, משפחות בונות בו את ביתן, וקולות של חיים חוזרים למקום הזה. אבל למה השיקום חייב לבוא על חשבון הזיכרון?

הפוסט של דנה סילברמן ( צילום: מתוך הרשותות החברתיות )

"לא כל בית הוא רק קירות. יש בתים שהם עדות לחיים שהיו כאן, למשפחות, לאהבות ולחלומות שנגדעו. ואת הבית של שירי וירדן אסור למחוק. זה הבית שלהם. חלק מהסיפור שלהם, שלנו ושל ניר עוז כולה. ב-7 באוקטובר איבדנו את האנשים שלנו. האם עכשיו אנחנו אמורים לאבד גם את המקומות שבהם הם חיו? שיקום הוא לא מחיקה. תקומה היא לא שכחה. אני קוראת למקבלי ההחלטות לעצור ולבחון מחדש את ההחלטה. לשמר בתים בעלי משמעות היסטורית ואישית, ובראשם הבית של שירי וירדן. יש דברים שאפשר לבנות מחדש. יש דברים שאם נהרוס, לעולם לא נוכל להחזיר".

היא כתבה כי היא "מכבדת את זכותה של הקהילה לקבל החלטות על עתידה, ובוודאי מבינה את הכאב, המורכבות והרצון להתחיל מחדש. אבל גם החלטה שהתקבלה ברוב קולות ראויה לבחינה מחודשת. במיוחד כשמדובר במבנים שהם לא רק רכוש פרטי או ציבורי, אלא חלק מהזיכרון והמורשת של כולנו. אני גם סבורה שלאור האירוע החריג והמטלטל של 7 באוקטובר, ההחלטה על גורל בתי הקיבוץ והמורשת שלו לא יכולה להיות נתונה רק לחברי הקיבוץ. זכות ההשפעה וההצבעה בנושא הזה צריכה להינתן לכל מי שחי והתגורר בניר עוז באותו יום, ושחייו וביתו היו חלק מהקהילה שנפגעה".