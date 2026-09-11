הרשויות בניו יורק עצרו היום (שישי) צעיר בן 28 שטיפס ללא חולצה על נגרר פתוח של משאית נוסעת ורקד טוורק על גשר ג'ורג' וושינגטון - שנחשב לגשר העמוס ביותר בעולם. צפו בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות:
נהגים שנסעו מאחורי הנגרר צפרו כדי להזהיר את נהג המשאית והתנועה במקום הואטה. לא ברור כיצד עלה הצעיר, ארנסיה קרופורד (28) על הנגרר, כמה זמן שהה עליו - ולאיזה מרחק הספיק לנסוע עד שנעצר.
המשאית עשתה את דרכה לכיוון ניו ג'רזי, והמשטרה עצרה את קרופורד לאחר שזו סיימה לחצות את הגשר, שאורכו כ-1.5 ק"מ. קרופורד פונה לבדיקה בבית החולים. הוא הואשם בתקיפה בנסיבות מחמירות, התנגדות למעצר והתנהגות פרועה.
התיעוד שלו הופץ ברשתות החברתיות וזכה לתגובות רבות של גולשים שתהו האם מדובר בסרטון שנוצר בבינה מלאכותית. אחרים התבדחו: "רעיון טוב לקליפ", "אנחנו חיים בסרט", "רצה טרמפ לניו ג'רזי".