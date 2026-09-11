הרשויות בניו יורק עצרו היום (שישי) צעיר בן 28 שטיפס ללא חולצה על נגרר פתוח של משאית נוסעת ורקד טוורק על גשר ג'ורג' וושינגטון - שנחשב לגשר העמוס ביותר בעולם.

הרשויות בניו יורק עצרו היום (שישי) צעיר בן 28 שטיפס ללא חולצה על נגרר פתוח של משאית נוסעת ורקד טוורק על גשר ג'ורג' וושינגטון - שנחשב לגשר העמוס ביותר בעולם.

הרשויות בניו יורק עצרו היום (שישי) צעיר בן 28 שטיפס ללא חולצה על נגרר פתוח של משאית נוסעת ורקד טוורק על גשר ג'ורג' וושינגטון - שנחשב לגשר העמוס ביותר בעולם. צפו בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות: