פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי לנוער שני כתבי אישום נגד שני קטינים כבני 15 מאזור הצפון, בגין מעורבות בייצור כלי נשק מאולתרים וביצוע ירי באמצעותם. אחד הקטינים אף ייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובניסיון לירות בו אירע פיצוץ שגרם לפציעתו.
לפי הפרקליטות, מכתבי האישום, שהגישה עו"ד טל גלם ממחוז צפון, עולה כי "שני הקטינים פעלו יחד עם אחרים לייצור כלי נשק מאולתרים, ערכו בהם ניסיונות ירי וביצעו שינויים והתאמות עד שהצליחו לירות באמצעותם. חלק מהאירועים תועדו בטלפונים ניידים. באחד המקרים ניסה אחד הקטינים לייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובמהלך ניסיון הירי אירע פיצוץ שבעקבותיו נפצע בברכו ונזקק לטיפול רפואי.
עוד עולה כי אחד הקטינים הכין והשליך במספר הזדמנויות בקבוקי תבערה יחד עם אחרים, כאשר אחד הבקבוקים הצית אש. בנוסף, מיוחסות לו התפרצויות לבית ספר במספר הזדמנויות וגניבת ציוד מתוכו. כתבי האישום מייחסים לקטינים, כל אחד בהתאם לחלקו, עבירות של ניסיון לייצור נשק ומעשי פזיזות ורשלנות, ולאחד מהם גם עבירות של ניסיון הצתה, ייצור נשק, החזקת תחמושת והתפרצות וגניבה".
עו"ד עופר סבו, שמייצג את אחד הנערים הנאשמים, מסר בתגובה: "מדובר בנער נורמטיבי לחלוטין, תלמיד תיכון טוב, שמתכנן לשירות משמעותי בצה"ל, עשה טעות של משובת נעורים, ללא כוונה פלילית וללא כוונה לפגוע באיש, הוא מצטער על מעשיו, לשמחתי שכנעתי את בית המשפט המחוזי שאין מקום להחזיקו במעצר כדי לא לפגוע בו ובעתידו".
עו"ד עידית רייכרט, שמייצגת את הנער השני, מסרה: "מדובר בנער איכותי ללא כל רבב, מלח הארץ, בן למשפחה ציונית וערכית ותורמת למדינה, הסתבך במשובת נעורים, ללא כוונה לפגוע באיש, הלקוח שלי סך הכל ריתך 3 צינורות מתכת חלולים, בסגנון גיבורי הפלמ"ח, ללא כוונה לפגוע באיש, ללא תכנון והכל מתוך מעשה שטות וללא כל כוונה פלילית".