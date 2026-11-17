פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי לנוער שני כתבי אישום נגד שני קטינים כבני 15 מאזור הצפון, בגין מעורבות בייצור כלי נשק מאולתרים וביצוע ירי באמצעותם. אחד הקטינים אף ייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובניסיון לירות בו אירע פיצוץ שגרם לפציעתו.

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי לנוער שני כתבי אישום נגד שני קטינים כבני 15 מאזור הצפון, בגין מעורבות בייצור כלי נשק מאולתרים וביצוע ירי באמצעותם. אחד הקטינים אף ייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובניסיון לירות בו אירע פיצוץ שגרם לפציעתו.

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי לנוער שני כתבי אישום נגד שני קטינים כבני 15 מאזור הצפון, בגין מעורבות בייצור כלי נשק מאולתרים וביצוע ירי באמצעותם. אחד הקטינים אף ייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובניסיון לירות בו אירע פיצוץ שגרם לפציעתו.

לפי הפרקליטות, מכתבי האישום, שהגישה עו"ד טל גלם ממחוז צפון, עולה כי "שני הקטינים פעלו יחד עם אחרים לייצור כלי נשק מאולתרים, ערכו בהם ניסיונות ירי וביצעו שינויים והתאמות עד שהצליחו לירות באמצעותם. חלק מהאירועים תועדו בטלפונים ניידים. באחד המקרים ניסה אחד הקטינים לייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובמהלך ניסיון הירי אירע פיצוץ שבעקבותיו נפצע בברכו ונזקק לטיפול רפואי.

לפי הפרקליטות, מכתבי האישום, שהגישה עו"ד טל גלם ממחוז צפון, עולה כי "שני הקטינים פעלו יחד עם אחרים לייצור כלי נשק מאולתרים, ערכו בהם ניסיונות ירי וביצעו שינויים והתאמות עד שהצליחו לירות באמצעותם. חלק מהאירועים תועדו בטלפונים ניידים. באחד המקרים ניסה אחד הקטינים לייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובמהלך ניסיון הירי אירע פיצוץ שבעקבותיו נפצע בברכו ונזקק לטיפול רפואי.

לפי הפרקליטות, מכתבי האישום, שהגישה עו"ד טל גלם ממחוז צפון, עולה כי "שני הקטינים פעלו יחד עם אחרים לייצור כלי נשק מאולתרים, ערכו בהם ניסיונות ירי וביצעו שינויים והתאמות עד שהצליחו לירות באמצעותם. חלק מהאירועים תועדו בטלפונים ניידים. באחד המקרים ניסה אחד הקטינים לייצר נשק מאולתר באמצעות אקדח סיכות, ובמהלך ניסיון הירי אירע פיצוץ שבעקבותיו נפצע בברכו ונזקק לטיפול רפואי.