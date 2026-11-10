חבר הקונגרס ג'ים ג'ורדן, מבעלי בריתו הקרובים של הנשיא דונלד טראמפ ותומך נלהב של ישראל, נבחר להנהיג את הסיעה הרפובליקנית בבית הנבחרים האמריקני, לאחר התבוסה שספגה המפלגה בבחירות האמצע. ג'ורדן, הנחשב לאחד הקולות הבולטים באגף השמרני של המפלגה, גבר בהצבעה חשאית על מנהיג הרוב הרפובליקני סטיב סקאליס, ברוב של 106 מול 73. הוא יחליף בינואר את יו"ר בית הנבחרים היוצא מייק ג'ונסון כמנהיג הרפובליקנים, שיהפכו למפלגת המיעוט בבית. ג'ורדן, העומד בראש ועדת המשפט של בית הנבחרים, צפוי להוביל את ההתמודדות הרפובליקנית עם החקירות שמתכננים הדמוקרטים נגד ממשל טראמפ.