בית המשפט בטנסי גזר 17.5 שנות מאסר על ריגן דרבי פרייטר, תושב המדינה בן 28, שהורשע בניסיון לסייע לחיזבאללה ברצח ישראלים ובהצתה על רקע גזעני. לפי התביעה, פרייטר העביר בשנת 2019 לגורם שהאמין כי הוא משויך לארגון הטרור מסמך שכלל פרטים אישיים של יותר מ-35 אלף בני אדם הקשורים לכאורה לממשלת ישראל - אזרחים ועובדי מדינה - וצירף את המסר "התחילו בציד". בנוסף הורשע פרייטר בהצתת מרכז המחקר בטנסי באמצעות מטען נפאלם מאולתר. הוא גם ריסס בחניון המקום סמל המשויך לארגון הנאצי הרומני והודה כי פעל ממניעים של עליונות לבנה.