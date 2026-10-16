קונוונציה ספרותית מוכרת היא לתאר שגרה אידילית, ימים של שלווה וביטחון והתרוממות רוח, דווקא ערב פורענות, כדי להעצים את זוועת האסון העתיד להתרחש ולהמחיש את עומק התהום הפעורה בין אשליית הביטחון לבין התנפצותה האכזרית.
אבל במציאות שלנו אין צורך בספרות, שמטבעה נוטה להקצין מצבים ולהחריף ניגודים, כדי לחשוף את מה ששגרת החיים ואירועיה המצטברים עלולים לעמעם. אצלנו המעברים בין הקצוות קצרים ומטלטלים כל כך, עד שאפילו הספרות, שאמונה על הקצנתם, אינה מצליחה להשיג את עוצמתה של המציאות.
בואו נחזור לקיץ 2023, קיץ שבו נדמה היה שבני הזוג נתניהו החליטו שהגיע תורם להתענג על מנעמי החיים. רמת הגולן נבחרה לשתי חופשות שבאו זו אחרי זו, כשהשנייה החלה ב-2 באוקטובר, בחול המועד סוכות, חמישה ימים לפני 7 באוקטובר. המפגינים שביקשו למחות נגד המהפכה המשטרית הדוהרת ונגד הסכנה הנשקפת לדמוקרטיה לא העיבו, ככל הנראה, על שלוות הנופשים. היום, בדיעבד, אי אפשר שלא להיזכר גם באזהרות הביטחוניות שהצטברו ערב האסון ובתהום שנפערה בין השלווה שהוקרנה כלפי חוץ לבין הקטסטרופה שעמדה להתחולל.
ונתעכב על מופע המשקפיים הוורודים, שהתקיים אף הוא ימים אחדים לפני 7 באוקטובר. בני הזוג נתניהו הופיעו לנגד עינינו שזופים, מטופחים ומחויכים. ראש הממשלה אחז במשקפיים הוורודים בתיאטרליות והבטיח ש"יהיה פה עוד הרבה יותר טוב". קשה לחשוב על תמונה מובהקת יותר של ניתוק וזריעת חול בעיניים. בעוד המהפכה המשטרית הולכת ומחריפה והמציאות הביטחונית הולכת ומידרדרת, הוצגה לעיני הציבור תמונה של אושר ושל ביטחון עצמי מופגן. אלא שהתמונה הזאת עמדה להתנפץ בעוצמה שאין לה שיעור. האסון שפקד אותנו חמישה ימים לאחר תחילת החופשה השנייה אינו זקוק להעצמה של הדמיון הספרותי או התיאטרוני. הספרות והדרמה אינן נדרשות להמציא תמונות שיחריפו את הניגודים כדי לחשוף את עומק התהום שבין אשליית הביטחון לבין התמוטטותה. המציאות עצמה עולה על כל דמיון של סופר או מחזאי.
והנה, הזוג הנהנתן, המנותק והמשלה הזה מבקש מאיתנו, בעוד ימים אחדים בבחירות לכנסת, להעניק לו מחדש את אמוננו.
הכותבת היא כלת ישראל לחקר הספרות