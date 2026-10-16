אבל במציאות שלנו אין צורך בספרות, שמטבעה נוטה להקצין מצבים ולהחריף ניגודים, כדי לחשוף את מה ששגרת החיים ואירועיה המצטברים עלולים לעמעם. אצלנו המעברים בין הקצוות קצרים ומטלטלים כל כך, עד שאפילו הספרות, שאמונה על הקצנתם, אינה מצליחה להשיג את עוצמתה של המציאות.

אבל במציאות שלנו אין צורך בספרות, שמטבעה נוטה להקצין מצבים ולהחריף ניגודים, כדי לחשוף את מה ששגרת החיים ואירועיה המצטברים עלולים לעמעם. אצלנו המעברים בין הקצוות קצרים ומטלטלים כל כך, עד שאפילו הספרות, שאמונה על הקצנתם, אינה מצליחה להשיג את עוצמתה של המציאות.

אבל במציאות שלנו אין צורך בספרות, שמטבעה נוטה להקצין מצבים ולהחריף ניגודים, כדי לחשוף את מה ששגרת החיים ואירועיה המצטברים עלולים לעמעם. אצלנו המעברים בין הקצוות קצרים ומטלטלים כל כך, עד שאפילו הספרות, שאמונה על הקצנתם, אינה מצליחה להשיג את עוצמתה של המציאות.

בואו נחזור לקיץ 2023, קיץ שבו נדמה היה שבני הזוג נתניהו החליטו שהגיע תורם להתענג על מנעמי החיים. רמת הגולן נבחרה לשתי חופשות שבאו זו אחרי זו, כשהשנייה החלה ב-2 באוקטובר, בחול המועד סוכות, חמישה ימים לפני 7 באוקטובר. המפגינים שביקשו למחות נגד המהפכה המשטרית הדוהרת ונגד הסכנה הנשקפת לדמוקרטיה לא העיבו, ככל הנראה, על שלוות הנופשים. היום, בדיעבד, אי אפשר שלא להיזכר גם באזהרות הביטחוניות שהצטברו ערב האסון ובתהום שנפערה בין השלווה שהוקרנה כלפי חוץ לבין הקטסטרופה שעמדה להתחולל.

בואו נחזור לקיץ 2023, קיץ שבו נדמה היה שבני הזוג נתניהו החליטו שהגיע תורם להתענג על מנעמי החיים. רמת הגולן נבחרה לשתי חופשות שבאו זו אחרי זו, כשהשנייה החלה ב-2 באוקטובר, בחול המועד סוכות, חמישה ימים לפני 7 באוקטובר. המפגינים שביקשו למחות נגד המהפכה המשטרית הדוהרת ונגד הסכנה הנשקפת לדמוקרטיה לא העיבו, ככל הנראה, על שלוות הנופשים. היום, בדיעבד, אי אפשר שלא להיזכר גם באזהרות הביטחוניות שהצטברו ערב האסון ובתהום שנפערה בין השלווה שהוקרנה כלפי חוץ לבין הקטסטרופה שעמדה להתחולל.

בואו נחזור לקיץ 2023, קיץ שבו נדמה היה שבני הזוג נתניהו החליטו שהגיע תורם להתענג על מנעמי החיים. רמת הגולן נבחרה לשתי חופשות שבאו זו אחרי זו, כשהשנייה החלה ב-2 באוקטובר, בחול המועד סוכות, חמישה ימים לפני 7 באוקטובר. המפגינים שביקשו למחות נגד המהפכה המשטרית הדוהרת ונגד הסכנה הנשקפת לדמוקרטיה לא העיבו, ככל הנראה, על שלוות הנופשים. היום, בדיעבד, אי אפשר שלא להיזכר גם באזהרות הביטחוניות שהצטברו ערב האסון ובתהום שנפערה בין השלווה שהוקרנה כלפי חוץ לבין הקטסטרופה שעמדה להתחולל.