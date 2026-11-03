ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח הלילה (בין שני לשלישי) כי ארצות הברית תקפה באי קשם שבאיראן במקביל למגעים שמנהלת קטאר לסיים את המלחמה. לפי הדיווח, ארה"ב תוקפת כבר שבועות באיראן, אם כי בהיקף מוגבל וב"אופן הגנתי" בעיקר נועד למנוי מטהרן לתקוף ספינות מסחר במצר הורמוז.

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לפי אחד הגורמים, ארה"ב שומרת על עמימות כדי לא לאותת לטהרן על כוונה מצדה לחדש פעולות לחימה נרחבות. משרד ההגנה האמריקני וסנטקום לא הגיבו על הדיווח. גורם אמריקני אמר ל"ג'ורנל" כי "הממשל מטפל באופן עקבי באיומים על כוחות אמריקניים באזור".

לפיצוצים שנשמעו אמש באיים במצר הורמוז קדמה הודעה ממשמרות המהפכה, לפיה מערכות ההגנה האווירית של איראן הפילו שני כטב"מים מדגם MQM-170 מדרום לקשם והשתלטו עליהם. בהודעה האיראנית נאמר עוד כי גם הושמד כטב"ם MQ-9 ממזרח למצר הורמוז.

ההתפתחות הצבאית, תקיפות בשטח איראן לראשונה מאז חודש ספטמבר, התרחשה דווקא בשעה שאיראן וארה"ב נראות על מסלול בדרך להסכם בין הצדדים. רק אתמול בערב אמר טראמפ שאיראן מעוניינת להגיע להסכם לסיום המלחמה וכי אחד כזה "עשוי להתגבש". בפוסט ברשת Truth Social שבבעלותו כתב נשיא ארה"ב כי "מחירי הנפט יורדים כמו אבן, כמעט 10 דולר לחבית. שיא, כי אנשים מרגישים שלא תהיה מלחמה עם איראן. איראן רוצה פתרון, בהקדם האפשרי. זה יכול לקרות!".

גם סגן הנשיא ואנס נשמע אופטימי: "עשינו התקדמות מסוימת, נראה אם ​​נוכל להתקדם עוד". הוא הוסיף כי ארה"ב לא קבעה דד-ליין לחידוש התקיפות.

לאתר "אקסיוס" אמר אתמול טראמפ כי כלל אין דחיפות לקבל החלטה על חידוש המלחמה, וכשעיתונאי צעק לעברו בבית הלבן אם יחדש את התקיפות אחרי הבחירות, אמר: "לא". בלילה הקודם דווקא אמר בעצרת בחירות באיווה כי "בשלב מסוים נצטרך להנחית עליהם (האיראנים) את הפטיש".

צילום לוויין של האי קשם. אוגוסט ( צילום: European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via REUTERS )

על רקע כל אלו, משלחת קטארית בראשות הבכיר עלי אל-ת'וואדי הגיעה אמש לטהרן, במטרה להיפגש עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, להמשך השיחות שמטרתן להשיג הסכם. כך אמרו שני דיפלומטים שעודכנו על הביקור ל"ניו יורק טיימס". הביקור בטהרן נערך כבר לאחר כמה סבבי שיחות בין גורמים קטארים לאיראנים בשתי המדינות במהלך השבוע האחרון.

לפי סוכנות הידיעות AP, ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ על הנשיא טראמפ לחדש את הלחימה עם איראן אחרי בחירות האמצע. את הדיווח מסרו לסוכנות שני גורמים אזוריים המעורים בפרטים וגורם נוסף. הם ציינו כי חזרה למלחמה כוללת מול איראן עשויה לסייע לנתניהו להקים ממשלת חירום.

שני הגורמים טענו כי המאמצים הדיפלומטיים רשמו התקדמות, וציינו שמתווכים מקטאר קיימו בשבוע שעבר שני סבבי שיחות עם גורמים איראנים. לדבריהם, המתווכים מנסים לקדם מתווה שבמסגרתו איראן תחדל מתקיפותיה במצר הורמוז, בתמורה להסרת המצור האמריקני על נמלי איראן. אחד הגורמים אמר כי נתניהו פועל מול בכירים בממשל האמריקני כדי לשכנע את טראמפ לצאת למערכה אווירית, מהירה אך נרחבת, וכי הנשיא טרם קיבל החלטה בנושא.