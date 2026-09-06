ממועצת פרדס חנה נמסר: "אנו רואים בחומרה רבה כל ביטוי של גזענות, שנאה ואלימות, ובפרט שימוש בסמלים נאציים. מיד עם גילוי המקרה הגיש מנהל בית הספר תלונה והמשטרה פתחה בחקירה במטרה לאתר את האחראים. המועצה ובית הספר פועלים בשיתוף פעולה מלא עם גורמי המשטרה ויסייעו ככל שיידרש לקידום החקירה. לא נגלה סובלנות כלפי גילויי שנאה, גזענות ואלימות מכל סוג".