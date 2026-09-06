אלמונים פרצו בסוף השבוע לבית ספר "שבילים" בפרדס חנה, השחיתו רכוש וריססו צלבי קרס על קירות כיתת האומנות ועל החלונות. שוטרי תחנת זכרון יעקב במרחב מנשה פתחו בחקירה ואספו ממצאים מהמקום.
תיעוד מהכיתה בפרדס חנה:
ממועצת פרדס חנה נמסר: "אנו רואים בחומרה רבה כל ביטוי של גזענות, שנאה ואלימות, ובפרט שימוש בסמלים נאציים. מיד עם גילוי המקרה הגיש מנהל בית הספר תלונה והמשטרה פתחה בחקירה במטרה לאתר את האחראים. המועצה ובית הספר פועלים בשיתוף פעולה מלא עם גורמי המשטרה ויסייעו ככל שיידרש לקידום החקירה. לא נגלה סובלנות כלפי גילויי שנאה, גזענות ואלימות מכל סוג".
מהמשטרה נמסר כי היא "רואה בחומרה אירועי התפרצות, ונדליזם והשחתת מוסדות חינוך, ובפרט שימוש בסמלים פוגעניים, ותפעל בנחישות לאיתור המעורבים ולמיצוי הדין עמם".