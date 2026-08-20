ה-FBI סיכל מזימת טרור של תומכת דאעש לפוצץ את בניין הקפיטול של מדינת ניו יורק באלבני ולפגוע במחוקקים. לפי תלונה פלילית שהוגשה היום, ג'סיקה בואי (35), תושבת אלבני שהתאסלמה לפני כחמש שנים, נשבעה אמונים לארגון הטרור ותכננה את הפיגוע במשך שבועות. היא ערכה סיורים סביב הקפיטול רכשה חומרים להכנת מטען, ואף דנה באפשרות להסוות את הפצצה בתוך שקית של חברת משלוחי המזון DoorDash. לפי מסמכי בית המשפט, בואי שוחחה עם מקור של ה-FBI שהתחזה לאיש דאעש, וביקשה ממנו סיוע בהכנת חומרי נפץ. אתמול היא נפגשה עם מקורות של הבולשת, שמסרו לה מטען ואקדח מנוטרלים וזמן קצר לאחר מכן נעצרה.