משרד המשפטים האמריקני הודיע אמש (שישי) על שורת כתבי אישום נגד מחבל חמאס מעזה ואזרחי ארה"ב שאספו יותר מ-1.7 מיליון דולר עבור ארגון הטרור. כך פורסם ברשת CBS. לפי האישום, יותר מ-626 אלף דולר גויסו מתורמים אמריקנים בטענה שקרית שמדובר בסיוע הומניטרי במזון או בציוד לחורף עבור משפחות עזתיות.
מבצע גיוס הכספים, כך לפי התביעה בארה"ב, החל כבר בינואר 2020 ונמשך גם לאחר טבח 7 באוקטובר ובמהלך המלחמה שפרצה בעקבותיו. עם הנאשמים נמנים סלים אלזאק, תושב עזתי בן 45 שפעיל בחמאס, עבד ועומר אל-אדהמי, שני אחים מלואיזיאנה בני 35 ו-33, וראאד יוסף, בן 56 מפלורידה. תושבי ארה"ב הנאשמים נעצרו ומוחזקים בידי הרשויות.
לפי התביעה, אלזאק הפעיל את קמפיין גיוס הכספים הבינלאומי בארה"ב וצרפת, שם שותפיו סייעו לו לאסוף ולהעביר את הכסף לרצועת עזה - ישירות לחמאס. שני האחים מלואיזיאנה גייסו ככל הנראה כ-105 אלף דולר, והנאשם מפלורידה סייע בגיוס כמעט 50 אלף דולר נוספים. בהתאם לכך, האחים אל-אדהמי נאשמים בעבירות תמיכה חומרית בארגון טרור, קשירת קשר לפשע, הונאה והלבנת הון, ויוסף מפלורידה נאשם בקשירת קשר לפשע, ניסיון לתמיכה חומרית בארגון טרור, הונאה, הלבנת הון ועוד.
בדיווח נטען כי אלזאק עצמו, שלא נעצר מאחר והוא עדיין נמצא ברצועה, נאשם בארה"ב בקשר לפשע בהפרת חוק הסמכויות הכלכליות לשעת חירום בינלאומית, קשר לפשע לביצוע הלבנת הון, קשר לפשע לתמיכה חומרית בארגון טרור והונאה. בנוסף, ברשתות החברתיות שלו נמצאה תעמולת חמאס, כולל כמה פוסטים החוגגים את מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.
באישום שהוגש נגדו נכתב כי אחרי הטבח פתח אלזאק בקמפיין גיוס כספים חדש, שבו טען כי מטרתו היא לסייע לעזתים שנפצעו באותו היום. אותו קמפיין פעל ימים בודדים בלבד, עד 12 באוקטובר 2023. עוד צוין באישום כי אלזאק ידע שהתרומות מגיעות לחמאס ולא לתושבי עזה, וכי הוא הנחה את המגייסים להימנע מאזכור חמאס ברשתות החברתיות כדי להימנע מסגירת חשבונותיהם. הוא הנחה אותם בנוסף להימנע מפרסום "Free Palestine" או "יחי חמאס".
התובע הכללי טוד בלאנש אמר בהצהרה לתקשורת כי "כל מי שמממן או מסייע לארגוני הטרור האחראים למותם של אזרחים אמריקנים צריך לצפות לעמוד לדין. נמשיך לרדוף את הטרוריסטים, לפרק רשתות מימון טרור ולהביא צדק למשפחות הקורבנות".