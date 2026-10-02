מעזה ואזרחי ארה"ב שאספו יותר מ-1.7 מיליון דולר עבור ארגון הטרור. כך פורסם ברשת CBS. לפי האישום, יותר מ-626 אלף דולר גויסו מתורמים אמריקנים בטענה שקרית שמדובר בסיוע הומניטרי במזון או בציוד לחורף עבור משפחות עזתיות.

מעזה ואזרחי ארה"ב שאספו יותר מ-1.7 מיליון דולר עבור ארגון הטרור. כך פורסם ברשת CBS. לפי האישום, יותר מ-626 אלף דולר גויסו מתורמים אמריקנים בטענה שקרית שמדובר בסיוע הומניטרי במזון או בציוד לחורף עבור משפחות עזתיות.

לפי התביעה, אלזאק הפעיל את קמפיין גיוס הכספים הבינלאומי בארה"ב וצרפת, שם שותפיו סייעו לו לאסוף ולהעביר את הכסף לרצועת עזה - ישירות לחמאס. שני האחים מלואיזיאנה גייסו ככל הנראה כ-105 אלף דולר, והנאשם מפלורידה סייע בגיוס כמעט 50 אלף דולר נוספים. בהתאם לכך, האחים אל-אדהמי נאשמים בעבירות תמיכה חומרית בארגון טרור, קשירת קשר לפשע, הונאה והלבנת הון, ויוסף מפלורידה נאשם בקשירת קשר לפשע, ניסיון לתמיכה חומרית בארגון טרור, הונאה, הלבנת הון ועוד.

לפי התביעה, אלזאק הפעיל את קמפיין גיוס הכספים הבינלאומי בארה"ב וצרפת, שם שותפיו סייעו לו לאסוף ולהעביר את הכסף לרצועת עזה - ישירות לחמאס. שני האחים מלואיזיאנה גייסו ככל הנראה כ-105 אלף דולר, והנאשם מפלורידה סייע בגיוס כמעט 50 אלף דולר נוספים. בהתאם לכך, האחים אל-אדהמי נאשמים בעבירות תמיכה חומרית בארגון טרור, קשירת קשר לפשע, הונאה והלבנת הון, ויוסף מפלורידה נאשם בקשירת קשר לפשע, ניסיון לתמיכה חומרית בארגון טרור, הונאה, הלבנת הון ועוד.

לפי התביעה, אלזאק הפעיל את קמפיין גיוס הכספים הבינלאומי בארה"ב וצרפת, שם שותפיו סייעו לו לאסוף ולהעביר את הכסף לרצועת עזה - ישירות לחמאס. שני האחים מלואיזיאנה גייסו ככל הנראה כ-105 אלף דולר, והנאשם מפלורידה סייע בגיוס כמעט 50 אלף דולר נוספים. בהתאם לכך, האחים אל-אדהמי נאשמים בעבירות תמיכה חומרית בארגון טרור, קשירת קשר לפשע, הונאה והלבנת הון, ויוסף מפלורידה נאשם בקשירת קשר לפשע, ניסיון לתמיכה חומרית בארגון טרור, הונאה, הלבנת הון ועוד.

בדיווח נטען כי אלזאק עצמו, שלא נעצר מאחר והוא עדיין נמצא ברצועה, נאשם בארה"ב בקשר לפשע בהפרת חוק הסמכויות הכלכליות לשעת חירום בינלאומית, קשר לפשע לביצוע הלבנת הון, קשר לפשע לתמיכה חומרית בארגון טרור והונאה. בנוסף, ברשתות החברתיות שלו נמצאה תעמולת חמאס, כולל כמה פוסטים החוגגים את מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

בדיווח נטען כי אלזאק עצמו, שלא נעצר מאחר והוא עדיין נמצא ברצועה, נאשם בארה"ב בקשר לפשע בהפרת חוק הסמכויות הכלכליות לשעת חירום בינלאומית, קשר לפשע לביצוע הלבנת הון, קשר לפשע לתמיכה חומרית בארגון טרור והונאה. בנוסף, ברשתות החברתיות שלו נמצאה תעמולת חמאס, כולל כמה פוסטים החוגגים את מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

בדיווח נטען כי אלזאק עצמו, שלא נעצר מאחר והוא עדיין נמצא ברצועה, נאשם בארה"ב בקשר לפשע בהפרת חוק הסמכויות הכלכליות לשעת חירום בינלאומית, קשר לפשע לביצוע הלבנת הון, קשר לפשע לתמיכה חומרית בארגון טרור והונאה. בנוסף, ברשתות החברתיות שלו נמצאה תעמולת חמאס, כולל כמה פוסטים החוגגים את מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.