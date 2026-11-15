ישראל חטפה שני גנרלים איראנים לאורך עשרים השנים האחרונות, מסוריה ומטורקיה. אחד מהם, גנרל עבדאללה סאברי, נחטף בקרטון גדול במיוחד שמיועד להובלת מקררים. השני, גנרל עלי-רזא עסגרי, נעלם ב-2006 באיסטנבול. מאז, לא נודע מה קרה לו. בתחקיר גדול שערך "ניו יורק טיימס" התגלה גורלו, כפי שחשפו בפני העיתון בכירים אמריקנים לשעבר: הוא נחקר במשך שבועות בידי המוסד על קשר אפשרי להיעלמותו של רון ארד. דבר לא עלה בחקירה. אנשי המוסד הרגו אותו, ולפי אחד הבכירים האמריקנים לשעבר, גופתו הושלכה לים השחור. במרכז התחקיר - ההערכה הרווחת בימים אלה בישראל: רון ארד מעולם לא הוחזק באיראן, ולטהרן או לחיזבאללה לא הייתה כל מעורבות בהיעלמותו.