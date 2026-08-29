הוועדה הציבורית המייעצת לאבטחת אישים תתכנס מחר (ראשון) לדון בפניות לאבטחה של יו"ר ישר! גדי איזנקוט ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן . כך נודע ל-ynet. בוועדה יישמעו המלצות גורמי הביטחון, ובהם שב"כ והמשטרה. הוועדה תתכנס לאחר שיו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, כתב לראש המל"ל שמואל בן עזרא כי על אותה ועדה לדון בסוגיית אבטחת ראשי המפלגות, גם אם אינם חברי כנסת.

בראש אותה ועדה המייעצת לוועדת השרים לענייני שב"כ עומד אל"מ (במיל') רונן כהן, שתקף את איזנקוט בחריפות רק בחודש שעבר. "על המצח של איזנקוט כתוב 7 באוקטובר", אמר כהן למרות שאיזנקוט כלל לא היה בתפקיד כלשהו במהלך הטבח והשתחרר מתפקידו כרמטכ"ל 5 שנים לפני האסון. "אני מודאג שאנשים נתפסים כמנהיגים שאין בהם כלום והם מסוכנים מאוד למדינת ישראל", אמר עליו בהזדמנות אחרת.

איזנקוט וגולן ( צילום: אלכס קולומויסקי, Jack GUEZ/AFP )

ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, שיגר לאחרונה מכתב בנושא לראש השב"כ דוד זיני ולראש היחידה לאבטחת אישים בשירות, ובו כתב כי למרות האחריות המוטלת על שב"כ לאבטחת אישים ברמה הלאומית, השירות לא השיב באופן ענייני לבקשה להציב אבטחה אישית לרמטכ"ל לשעבר.

לדברי ברקאי, בסקרים איזנקוט נותר מועמד מוביל לראשות הממשלה, ולמרות זאת הוא מאובטח כיום באמצעות אבטחה פרטית מטעם מפלגתו. ברקאי טען כי היקף האבטחה אינו תואם את המידע המודיעיני הנדרש ואת רמת האיום שנשקף לו. עוד נטען במכתב כי האווירה הציבורית בישראל מתחממת, הן ברחוב והן ברשתות החברתיות, וכי האיום הפיזי על איזנקוט "הולך וגובר מדי יום".

באותו מכתב הזכיר ראש המטה גם את המקרה שבו פעיל הימין מרדכי דוד התקרב לאיזנקוט בחוף הים. לדברי ברקאי, האירוע ממחיש את הסכנה האפשרית ואת הצורך במענה אבטחתי הולם. בשב"כ פרסמו תגובה לדרישה שהארגון יאבטח את איזנקוט, ומסרו כי "אבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שב"כ. יודגש כי שב"כ מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב גדי איזנקוט, ככל שיעלו כאלו".