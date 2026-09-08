איראן טענה הערב (יום ג') כי הצליחה להשתלט על צוללת בלתי-מאוישת של צבא ארה"ב. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, שבינתיים לא צורף אליה תיעוד כלשהו המאשש אותה, נטען כי הצוללת נתפסה בכניסה למצר הורמוז. "הצוללת האמריקנית מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת ביותר, והיא סופקה לצי האמריקני בשנת 2025", נכתב בהודעה, שבה נטען כי היא נתפסה "במבצע מודיעיני ומבצעי מורכב עם שחר". בהודעתם הבטיחו משמרות המהפכה לפרסם תיעוד שלה "בשעות הקרובות". לפי שעה אין שום אישור לטענה הזו מצבא ארה"ב, אבל גם לא הכחשה.

איראן טענה הערב (יום ג') כי הצליחה להשתלט על צוללת בלתי-מאוישת של צבא ארה"ב. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, שבינתיים לא צורף אליה תיעוד כלשהו המאשש אותה, נטען כי הצוללת נתפסה בכניסה למצר הורמוז. "הצוללת האמריקנית מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת ביותר, והיא סופקה לצי האמריקני בשנת 2025", נכתב בהודעה, שבה נטען כי היא נתפסה "במבצע מודיעיני ומבצעי מורכב עם שחר". בהודעתם הבטיחו משמרות המהפכה לפרסם תיעוד שלה "בשעות הקרובות". לפי שעה אין שום אישור לטענה הזו מצבא ארה"ב, אבל גם לא הכחשה.

איראן טענה הערב (יום ג') כי הצליחה להשתלט על צוללת בלתי-מאוישת של צבא ארה"ב. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, שבינתיים לא צורף אליה תיעוד כלשהו המאשש אותה, נטען כי הצוללת נתפסה בכניסה למצר הורמוז. "הצוללת האמריקנית מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת ביותר, והיא סופקה לצי האמריקני בשנת 2025", נכתב בהודעה, שבה נטען כי היא נתפסה "במבצע מודיעיני ומבצעי מורכב עם שחר". בהודעתם הבטיחו משמרות המהפכה לפרסם תיעוד שלה "בשעות הקרובות". לפי שעה אין שום אישור לטענה הזו מצבא ארה"ב, אבל גם לא הכחשה.

בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" נטען כי הצוללת שנתפסה היא מסוג Dive-LD של היצרנית האמריקנית Anduril Industries, שדיווחה אשתקד כי אכן סיפקה צוללות מהדגם הזה לצי האמריקני. לפי החברה Dive LD היא צוללת רובוטית ששוקלת שלוש טונות, מסוגלת להגיע לעומק של 6,000 מטרים ולפעול באופן אוטונומי במשך עד 10 ימים, עם אפשרות להרחבת הפעילות הזו לכמה שבועות.

בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" נטען כי הצוללת שנתפסה היא מסוג Dive-LD של היצרנית האמריקנית Anduril Industries, שדיווחה אשתקד כי אכן סיפקה צוללות מהדגם הזה לצי האמריקני. לפי החברה Dive LD היא צוללת רובוטית ששוקלת שלוש טונות, מסוגלת להגיע לעומק של 6,000 מטרים ולפעול באופן אוטונומי במשך עד 10 ימים, עם אפשרות להרחבת הפעילות הזו לכמה שבועות.

בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" נטען כי הצוללת שנתפסה היא מסוג Dive-LD של היצרנית האמריקנית Anduril Industries, שדיווחה אשתקד כי אכן סיפקה צוללות מהדגם הזה לצי האמריקני. לפי החברה Dive LD היא צוללת רובוטית ששוקלת שלוש טונות, מסוגלת להגיע לעומק של 6,000 מטרים ולפעול באופן אוטונומי במשך עד 10 ימים, עם אפשרות להרחבת הפעילות הזו לכמה שבועות.

על פי החברה הצוללת מתאימה למגוון משימות, ובהן איסוף מודיעין, מעקב וסיור תת-ימיים, לוחמה נגד מוקשים, לוחמה נגד צוללות ומיפוי קרקעית הים ברזולוציה גבוהה. השבוע דווח ב"פייננשל טיימס" הבריטי כי צוללות רובוטיות שימשו את הצי האמריקני במסגרת המבצע שהוביל להסרת המוקשים הימיים שאיראן הטמינה בהורמוז, במטרה לחסום את תנועת המכליות בנתיב הקריטי לכלכלה העולמית, אבל לא ברור אם צוללות מהדגם הזה לקחו חלק במבצע.

על פי החברה הצוללת מתאימה למגוון משימות, ובהן איסוף מודיעין, מעקב וסיור תת-ימיים, לוחמה נגד מוקשים, לוחמה נגד צוללות ומיפוי קרקעית הים ברזולוציה גבוהה. השבוע דווח ב"פייננשל טיימס" הבריטי כי צוללות רובוטיות שימשו את הצי האמריקני במסגרת המבצע שהוביל להסרת המוקשים הימיים שאיראן הטמינה בהורמוז, במטרה לחסום את תנועת המכליות בנתיב הקריטי לכלכלה העולמית, אבל לא ברור אם צוללות מהדגם הזה לקחו חלק במבצע.

על פי החברה הצוללת מתאימה למגוון משימות, ובהן איסוף מודיעין, מעקב וסיור תת-ימיים, לוחמה נגד מוקשים, לוחמה נגד צוללות ומיפוי קרקעית הים ברזולוציה גבוהה. השבוע דווח ב"פייננשל טיימס" הבריטי כי צוללות רובוטיות שימשו את הצי האמריקני במסגרת המבצע שהוביל להסרת המוקשים הימיים שאיראן הטמינה בהורמוז, במטרה לחסום את תנועת המכליות בנתיב הקריטי לכלכלה העולמית, אבל לא ברור אם צוללות מהדגם הזה לקחו חלק במבצע.