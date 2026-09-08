איראן טענה הערב (יום ג') כי הצליחה להשתלט על צוללת בלתי-מאוישת של צבא ארה"ב. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, שבינתיים לא צורף אליה תיעוד כלשהו המאשש אותה, נטען כי הצוללת נתפסה בכניסה למצר הורמוז. "הצוללת האמריקנית מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת ביותר, והיא סופקה לצי האמריקני בשנת 2025", נכתב בהודעה, שבה נטען כי היא נתפסה "במבצע מודיעיני ומבצעי מורכב עם שחר". בהודעתם הבטיחו משמרות המהפכה לפרסם תיעוד שלה "בשעות הקרובות". לפי שעה אין שום אישור לטענה הזו מצבא ארה"ב, אבל גם לא הכחשה.
בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" נטען כי הצוללת שנתפסה היא מסוג Dive-LD של היצרנית האמריקנית Anduril Industries, שדיווחה אשתקד כי אכן סיפקה צוללות מהדגם הזה לצי האמריקני. לפי החברה Dive LD היא צוללת רובוטית ששוקלת שלוש טונות, מסוגלת להגיע לעומק של 6,000 מטרים ולפעול באופן אוטונומי במשך עד 10 ימים, עם אפשרות להרחבת הפעילות הזו לכמה שבועות.
על פי החברה הצוללת מתאימה למגוון משימות, ובהן איסוף מודיעין, מעקב וסיור תת-ימיים, לוחמה נגד מוקשים, לוחמה נגד צוללות ומיפוי קרקעית הים ברזולוציה גבוהה. השבוע דווח ב"פייננשל טיימס" הבריטי כי צוללות רובוטיות שימשו את הצי האמריקני במסגרת המבצע שהוביל להסרת המוקשים הימיים שאיראן הטמינה בהורמוז, במטרה לחסום את תנועת המכליות בנתיב הקריטי לכלכלה העולמית, אבל לא ברור אם צוללות מהדגם הזה לקחו חלק במבצע.
הנשיא דונלד טראמפ, נזכיר, הכריז בחודש שעבר שהמבצע הזה הוביל לכך שכעת אין אף מוקש המסכן את תנועת מכליות הנפט. המבצע היה חלק ממהלך אמריקני נרחב יותר לפתיחת התנועה בהורמוז, על מנת לאפשר למכליות לחצות את המצר ולהזרים נפט לכלכלה העולמית – וכך לשלול מאיראן את מנוף הלחץ האסטרטגי שהיא השיגה כשחסמה עם מתקפותיה את המצר בתחילת המלחמה. איראן אמנם טוענת כי המצר עדיין חסום, אבל ארה"ב טוענת כי בפועל המבצע שבו הצי האמריקני מלווה מכליות נפט בהורמוז ומגן עליהן רושם הצלחה משמעותית. יש מחלוקת גדולה סביב היקף הנפט הזורם בפועל דרך המצר – כשטראמפ טען בשבוע שעבר שהכמות הזו הגיעה ל-18 מיליון חביות ביום, קרוב לכמות היומית הממוצעת של 20 מיליון חביות שהייתה לפני המלחמה. מומחים רבים חושדים שהוא מנפח את המספרים, ובהמשך אף סתר אותו שר האנרגיה שלו כריס רייט, שאמר כי הכמות הממוצעת עומדת כעת על 9 מיליון חביות נפט ביום.
כך או כך, וכשברקע המצור האמריקני על נמלי איראן נמשך, ההערכה היא שזו עשויה לחתור להמשך ההסלמה מול ארה"ב - אל מול המשבר הכלכלי ההולך ומחריף בתוך הרפובליקה האיסלאמית, משבר שמנהיגי המשטר חוששים שיביא לחידוש המחאה הפנימית שם. לפני ההודעה על "תפיסת הצוללת", טענו הערב בסוכנות הידיעות האיראנית "פארס" כי הכוחות האיראניים הצליחו גם לכאורה להפיל כטב"ם אמריקני מדגם MQ-1 בשמי הורמוז. איבראהים רזאי, חבר בוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, נשמע כמי שמבקש להתגרות בנשיא האמריקני – שלעת עתה מצהיר על נכונות לגלות "סבלנות" מול איראן, עד שהמצור הכלכלי יביא להכנעת המשטר. "הטבעת מתהדקת סביב האויב, והמצב הפך לקשה עבורו", טען רזאי, "טראמפ! הילחם, אם אתה יכול".