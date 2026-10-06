יו"ר קרן קיימת לישראל (קק"ל) אייל אוסטרינסקי סבור שאין כל פסול בתמיכה הפומבית שהביע ביו"ר "ישר!" גדי איזנקוט. בריאיון לאולפן ynet הסביר כי אין כל הבדל בין זה לבין הזיהוי עם הליכוד של יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס או יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל. בנוסף, הוא מספר על ההשקעה הרבה בשיקום עוטף עזה והצפון, בעקבות הנזקים העצומים שנגרמו במלחמה, ועל רצונו להישאר בתפקיד גם בעתיד.

יו"ר קק"ל: "הכי קל להיות בשקט - אבל חובה להחליף את הממשלה" ( צילום: אלכס גמבורג )





על קידום העוטף תיאר אוסטרינסקי כי "לאורך כל שנותיה כל שנותיה קק"ל עוסקת בפיתוח ההתיישבות בישראל, ואחרי 7 באוקטובר אי-אפשר להתעלם מצורכי החברה הישראלית - שיקום העוטף וקו העימות הצפוני. בעוטף, שעבר את מה שעבר ב-7 באוקטובר, קהילות שלמות שקק"ל הייתה שותפה בהקמה שלהן מלכתחילה, צריכות את השיקום הכל-כך משמעותי שיש היום, ואנחנו חייבים להיות שם כדי להגשים את התכלית של קק"ל - פיתוח ההתיישבות".

אז אתם לא מתעסקים רק ביערות, בעצים ובפארקים, השיקום הוא חלק מהחזון. "לא רק שיקום ההתיישבות, אלא פיתוח ההתיישבות. בסופו של יום, כשאנחנו מסתכלים על מה המשימה הציונית הכי משמעותית של העת הזאת, זה לפתח את הגליל והנגב, את החקלאות, את משק המים, כל מה שהולך כדי לייצר התיישבות. אחרי 7 באוקטובר נכנס באופן אגרסיבי אלמנט השיקום והצמיחה מחדש".

מה לקחתם על עצמכם בשלוש השנים האחרונות, ובאילו תקציבים מדובר? "מהרגע הראשון קק"ל הייתה שם בפינוי למלונות של אוכלוסיות שהמדינה לא פינתה ובפעילות במלונות, לאחר מכן קק"ל תקצבה את כיתות הכוננות באותם המקומות בתקציבי חירום, והתגייסנו לכמה נושאים. בשיקום ביישובים ובקהילות, נכנסנו לתוך הקמת שכונות צמיחה בתוך כל אחד מהיישובים האדומים, 14 במספר, נכנסנו לפרויקטים אסטרטגיים במועצות האזוריות שספגו את הפגיעה הקשה. בניר עוז קק"ל השקיעה 75 מיליון שקל ותשקיע בסך הכול 100 מיליון. הרחבנו את הפעילות גם לכפר עזה, לבארי, גם לחולית ואוטוטו לכל הקיבוצים האדומים.

אוסטרינסקי בעצרת זיכרון לקורבנות 7 באוקטובר ביער חרבות ברזל ( צילום: זיו ברק )

"נכנסנו חזק גם לנושא ההנצחה. כבר ב-2024 קק"ל הקימה את חניון רעים, האתר להנצחת הנרצחים, 378 נרצחי מסיבת הנובה ומסיבה אחרת שהיו באזור. ולצד זה את יער חרבות ברזל, יער שמנציח מעל 2,000 אנשים שנפלו או נרצחו ב-7 באוקטובר ובמערכת חרבות ברזל, באמצעות שירים אהובים עליהם בעצים שנטעו בשמם ולשמם. בשנה האחרונה אנחנו נכנסים למיזמי ההנצחה גם בקיבוצים וביישובים האדומים".

החלטת לתמוך פומבית באיזנקוט. התפקיד שלך ממלכתי, זה נכון להיות מזוהה פוליטית? "יושב ראש מרכז השלטון המקומי, גם הוא נושא תפקיד ממלכתי ומזוהה פוליטית, ויושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, גם הוא נושא תפקיד ממלכתי ומזוהה פוליטית. אנחנו נבחרים לתפקיד שלנו בצורה פוליטית, נבחרים על ידי הקונגרס הציוני העולמי, ואנחנו מייצגים מפלגות פוליטיות וגופים פוליטיים ותפיסות עולם והשקפות.

"הכי קל לי בעולם בעת הזאת להיות בשקט ולומר אני מעדיף לא לדבר, אבל אני חושב שמנהיגות נמדדת דווקא כשקשה. בעת הזאת חובה לעשות הכול, לשיטתי, לא כיור קק"ל אלא כאדם וכנבחר ציבור, כדי להחליף את הממשלה הזאת בממשלה אחרת של שינוי ותקווה. הודעתי על תמיכה בגדי איזנקוט ואני עומד מאחורי זה בכל הכוח, אני חושב שהוא האיש הנכון להעביר את השינוי".

תרצה תפקיד בממשלה עתידית? "אני מעוניין להישאר יושב ראש קק"ל. זה מרחב הגשמה מדהים ומשמעותי, שאין כמעט כדוגמתו במדינת ישראל, ואני עושה אותו בצורה שאני מאמין שהיא הכי ממלכתית והכי נכונה בעת הזאת ותשקם את תדמיתה של קק"ל ומעמדה בהרבה מובנים קדימה, ולכן אני מעוניין להישאר בתפקיד עוד הרבה זמן".