צעיר ממשפחת עזאיזה במועצה המקומית דבורייה שבמחוז הצפון ניצל לפני יומיים מניסיון חיסול, בעת שחזר מחתונה, לאחר שנורו לעברו יותר מ-12 קליעים. בתיעוד מצמרר מהתקרית הוא נראה נוטש את רכבו דרך דלת הנוסע ונמלט רגלית, רגעים אחרי ששני חשודים על אופנוע עצרו לידו ואחד מהם פתח באש. צפו בתיעוד:

תיעוד מניסיון החיסול בצפון





מצלמת אבטחה שמוקמה ברחוב תיעדה את ההתרחשות במלואה: האופנוע מגיח משמאל ואחד החשודים, חמוש באקדח, פותח בירי. עוד לפני שהאופנוע מגיע לעצירה, החמוש הפיל את האקדח על הכביש. מיד לאחר מכן הוא נראה מרים את האקדח וממשיך בירי. במקביל, הצעיר מתועד פותח את דלת הרכב ונמלט, כשכל העת הרכב ממשיך בנסיעה איטית.

החמוש פתח במרדף והמשיך לנסות לפגוע ביעד החיסול גם אחרי שהבין כי הוא אינו ברכב. קרוביו של הצעיר סיפרו: "הוא היה בדרכו הביתה לאחר שיצא מחתונה כשאופנוע ועליו שני אנשים התקרב אליו ואחד מהם ירה לעבר מכוניתו".

גלריה הצעיר נמלט מהרכב בזמן נסיעה

החמוש פותח במרדף וממשיך לירות

שלושה מהקליעים נורו לעברו בזמן שהיה ברכב, ולפחות תשעה קליעים נוספים נורו אחרי שהצליח לצאת והחל בבריחה. קרוביו הוסיפו: "הוא ניצל ממוות וניתנו לו חיים חדשים. האירוע רק משקף את הסכנה שבהתפשטות הנשק והאלימות, ומדגיש את הצורך לשים קץ לפשיעה המשתוללת".