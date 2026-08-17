התפתחות בפרשת רצח אלדר דיין: שני בני אדם, שהשתתפו בקטטה עם דיין וחבריו לפני שנרצח, נעצרו הערב (שני) לאחר שתושאלו במשטרה. ההחלטה לעצור אותם התקבלה במהלך החקירה, והם יובאו מחר להארכת מעצרם בפני שופט בבית משפט השלום בפתח תקווה. במשטרה מדגישים כי שני העצורים החדשים אינם חשודים ברצח, אלא רק בכל הקשור לקטטה שקדמה למותו.
במסגרת חקירת הפרשה נעצרו כבר שני חשודים, עומרי פרץ ומקסים ברברמן, חבריו של דיין. בחקירה תיאר כל אחד משני החשודים תמונה שונה. אחד אמר שהם הוכו - כנראה על ידי זרים - בעוד שהשני הכחיש. בית המשפט האריך את מעצרם והחשד נגדם הוא כי רצחו את דיין. גורם במשטרה אמר בשבוע שעבר: "בימים הקרובים נדע בדיוק מה קרה ברגעים האחרונים של אלדר".
פרשת היעלמותו של הצעיר בן ה-23 מדימונה הסעירה את המדינה. ב-16 ביולי יצא דיין לבילוי עם חבריו פרץ וברברמן, וכמה שעות לאחר מכן שוחח והתכתב עם אחותו וחברתו ואמר להן "בלגן, נדבר", ומאז נעלמו עקבותיו. הטלפון שלו אינו זמין ולא התקבל ממנו כל סימן חיים לאורך התקופה. בחודש שעבר נמצאה בפתח תקווה המכונית הנטושה עם השמשה המנופצת, שבה כנראה נכח גם דיין ביום היעלמותו. במכונית אותרו גם כתמי דם, ובמשטרה אמרו אז שהם בודקים אפשרות שכלי הרכב היה מעורב בתאונת פגע וברח.
לאורך הדרך עלו תרחישים שונים למה שארע, ביניהם שדיין מתחבא לאחר שדרס אדם אחר. אך שלושה שבועות בדיוק לאחר הקשר האחרון שיצר עם חברתו, זוהתה גופתו, שאותרה כ-200 מטר מהמקום בו ננטשה המכונית בה נסע עם שני חבריו - שחשודים כי רצחו אותו. בני המשפחה האשימו את התקשורת בעוול שנגרם לבנם בדיווחים השונים.
עם איתור גופתו, במשפחתו של דיין מתחו ביקורת חריפה גם על התנהלות המשטרה בפרשה. "למרבה הצער המשטרה לא התנהלה בתיק הזה כמו שצריך", אמרו. "עדכנו את המשפחה שעושים חיפושים, ומשעה 5:00 בבוקר אמא של אלדר מחכה שיגידו לה לאן להגיע. אף אחד לא עדכן אותה שמצאו גופה. ההתנהלות של המשטרה בחקירה הזו מבישה, בלשון המעטה".
הלוויתו של אלדר דיין התקיימה ביום שלישי באילת, עיר הולדתו. דודתו הגר ספדה לו: "לא היית עבריין ולא היית פושע. היית הילד האהוב שלנו, ילד יפה תואר עם העיניים הטובות והתמימות, עם שמחת חיים, ואהבה טהורה לים ולפשטות. הייתה בך אהבת את הבריות כמו שהן. יש בנו המון וכאב, וכעס, על האכזריות שבה לקחו לך את החיים, כעס שאתה לא איתנו, כעס שלא נתנו לך לדבר ולנקות את שמך, וכעס על העוול שנגרם לך מהמשטרה ומהתקשורת, נזכור אותך לנצח".