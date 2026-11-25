בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עונשי מאסר על חמישה ממשתתפי הלינץ' בסעיד מוסא בטיילת בבת ים ב"שומר החומות": דוד בוטיאר, משה מנסור, אושר איתגב, תמיר סרור ויצחק סבן. לפי הרשעתם, החמישה נענו לקריאה שהופצה ברשתות החברתיות להגיע לטיילת ולפגוע בבתי עסק בבעלות אזרחים ערבים. באותו ערב נקלע מוסא ברכבו והותקף על-ידי ההמון בעודו מנסה להימלט. תמיר סרור הורשע במעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא ונידון לשבע שנות מאסר ותשלום פיצויים על סך 25 אלף שקלים; יצחק סבן הורשע במעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא ונידון לשש שנות מאסר ותשלום פיצויים על סך 20 אלף שקלים; דוד בוטיאר ומשה מנסור הורשעו במעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה בצוותא ונידונו כל אחד לחמש שנות מאסר ותשלום פיצויים על סך 15 אלף שקלים; אושר איתגב הורשע בחבלה בכוונה מחמירה בצוותא, אך זוכה מרכיב הטרור, ונידון ל-22 חודשי מאסר ותשלום פיצויים על סך 5,000 שקלים.