לפחות שמונה בני אדם נהרגו ו-17 נוספים נפצעו בקריסת בניין בן שלוש קומות בשכונת פלאטבוש שבברוקלין, ניו יורק . הבניין קרס הלילה (בין רביעי לחמישי, שעון ישראל) לתוך אתר בנייה סמוך שבו בוצעו עבודות חפירה. בין הנפגעים גם שבעה ילדים, ולפחות ארבעה מהפצועים פונו לבתי החולים במצב קשה. מאות אנשי הצלה הוזעקו לזירה, והיום נמשכו החיפושים אחר לכודים נוספים מחשש שמניין ההרוגים יעלה.

גלריה הבניין שקרס בברוקלין ( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

לפי דיווח של רשת ABC, ארבעה מההרוגים שגופותיהם אותרו במהלך החיפושים היום היו ככל הנראה פועלי בניין שעבדו באתר הסמוך. בסך הכול חולצו שש גופות מההריסות, ושני בני אדם נוספים מתו מפצעיהם בבית החולים. זהות ההרוגים טרם פורסמה.

הקריסה התרחשה מעט אחרי השעה 16:00 (שעון מקומי) בבניין ברחוב פלאטבוש 1321, שבו פעלו בתי עסק בקומת הקרקע ודירות מגורים בקומות העליונות. חלקים גדולים מהמבנה קרסו לתוך בור חפירה באתר בנייה סמוך, והותירו אחריהם ערימות של לבנים, קורות עץ ופסולת בניין. בניין נוסף, שחלק קיר משותף עם המבנה שקרס נותר עומד, אך אחד מקירותיו נהרס וחשף לעיני העוברים ושבים חדרי שינה, ארונות בגדים וחלקים מחייהם של הדיירים.

הבניין שקרס הוקם בשנת 1930, לפני כ-96 שנה, וכלל ארבע דירות מגורים ושטח מסחרי בקומת הקרקע. במגרש הצמוד, שבו בוצעו החפירות, תכננו היזמים להקים בניין חדש שיכלול 64 יחידות דיור, לצד חנות מכולת בקומה הראשונה. מומחה הבטיחות בבנייה גלן קורבט ממכללת ג'ון ג'יי בניו יורק הסביר כי חפירות לצד מבנים ישנים עלולות לסכן את יציבותם, וכי יש לבחון בין היתר את אמצעי התמיכה שהותקנו סביב בור החפירה. הוא הדגיש כי לא בדק בעצמו את האתר שבו התרחש האסון.

פעולות החילוץ בניו יורק. הבניין הוקם ב-1930 ( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

אישה בהיריון שחולצה מההריסות. "היא בחיים, אני כל כך שמח" ( צילום: AP Photo/Ryan Murphy )

( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

הקירות החשופים לעיני העוברים ושבים ( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

כ-250 כבאים ואנשי כוחות חירום השתתפו בפעולות החילוץ. הם טיפסו על ערימות ההריסות, השתמשו במסורים חשמליים ובמכושים, ונעזרו בכלבי גישוש וברחפנים בניסיון לאתר ניצולים. בחלק מהמקרים נאלצו המחלצים לפנות את ההריסות בידיים ובדליים, מחשש ששימוש בציוד מכני כבד יגרום לקריסות נוספות ויסכן את הלכודים. אחד מרגעי השיא של מבצע החילוץ התרחש כשעתיים וחצי לאחר הקריסה, כשהכבאים איתרו אישה בחיים בתוך חלל שנוצר בין ההריסות. המחלצים הצליחו להגיע אליה דרך פתח שחפרו בערימות הפסולת, העלו אותה על אלונקה והעבירו אותה לאמבולנס. בהמשך חולצו בני אדם נוספים, כשהם מכוסים באבק ובשברי בניין.

על פי דיווח ברשת CBS, האישה שחולצה מההריסות נמצאת בהיריון. בעלה, שהמתין בדאגה בזירה, פרץ בבכי לאחר שראה אותה מוצאת בחיים. "היא בחיים, היא עדיין בחיים. אני כל כך שמח", אמר בהתרגשות והודה למחלצים. מצבה הרפואי של האישה לא פורסם. תושב הבניין אנדרסון ולס סיפר ל"ניו יורק פוסט" כי היה בעבודה כשאשתו התקשרה אליו והודיעה שנלכדה מתחת להריסות יחד עם שני ילדיהם, בני שבע ושנתיים. לדבריו, אשתו הייתה מכוסה בשברי בניין והתחננה לעזרה. "היא צרחה שמישהו יעזור להוציא את הבן שלנו, ואז השיחה נותקה", סיפר. בהמשך הוא התבשר כי אשתו ושני ילדיו חולצו בחיים.

ראש העיר ניו יורק, זוהראן ממדאני, תיאר את האירוע כאסון קשה והזהיר מפני הסכנות שעומדות בפני צוותי החילוץ. לדבריו, מדובר במבצע מורכב במיוחד שבו נאלצים הכבאים להתמודד עם הריסות לא יציבות וחללים מסוכנים מתחת לפני השטח. נציבת הכבאות של ניו יורק, ליליאן בונסיניורה, הדגישה כי הפעולות מתבצעות בזהירות רבה בשל החשש לקריסה נוספת. "כל תנועה מתואמת", אמרה.

עבודות החפירה נבדקות: "לא יודעים כמה אנשים עדיין נעדרים"

בינתיים, הרשויות פתחו בחקירת נסיבות הקריסה. נציב הבנייה של ניו יורק, אחמד טיגאני, אישר כי בזמן האירוע בוצעו עבודות חפירה במגרש הריק הצמוד לבניין, במסגרת פרויקט להקמת מבנה חדש. עם זאת, בשלב זה לא נקבע אם העבודות גרמו לקריסה, והחוקרים בוחנים את האפשרויות השונות. פרטים נוספים על פרויקט הבנייה הסמוך מעוררים שאלות בנוגע לעבודות שבוצעו במקום: לדברי נציב הבנייה טיגאני, היזם קיבל אישור להקמת בניין בן שלוש קומות, אך במקביל ביקש להקים במקום בניין מעורב שימושים בן תשע קומות. הבקשה להקמת הבניין הגבוה יותר טרם אושרה בעת האסון. לאחר הקריסה הוציאו הרשויות צו להפסקת כל העבודות באתר, והחוקרים בודקים אם החפירות פגעו ביציבות המבנה השכן.

החיפושים עלולים להימשך כמה ימים. החשד: הפרות בנייה גרמו לאסון ( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

( צילום: AP Photo/Ryan Murphy )

( צילום: AP Photo/Ryan Murphy )

( צילום: AP Photo/Ryan Murphy )

לפי תחקיר של רשת CBS, כבר בחודש אפריל השנה נרשמה הפרה באתר הבנייה הסמוך. פקחי העירייה גילו כי קבלן הריסה הרס מבנה שלם במקום למרות צו שהורה להפסיק את עבודות ההריסה. ההפרה סומנה בהמשך ככזו שטופלה, אך לא פורסם מדוע הוצא מלכתחילה הצו להפסקת העבודות. הקבלן שהיה אחראי להריסה טען בתגובה כי הליקויים שנמצאו נגעו בין היתר להיעדר מטף כיבוי אש ולבעיות סדר וניקיון, והדגיש כי החברה שלו לא הייתה מעורבת בעבודות החפירה שהתבצעו ביום הקריסה.

מפקד מערך הכבאות בעיר, ג'ון אספוזיטו, הזהיר כי החיפושים עלולים להימשך כמה ימים. "אנחנו לא יודעים כמה אנשים עדיין נעדרים", אמר. לדבריו, על צוותי החילוץ לסרוק את כל שטח ההריסות כדי לוודא שלא נותרו תחתיהן קורבנות נוספים. הרשויות הורו לציבור להתרחק מהאזור, וכמה רחובות סמוכים נסגרו לתנועה כדי לאפשר את המשך פעולות החילוץ. פקחי מחלקת הבנייה העירונית נשלחו לבדוק גם את יציבות המבנים השכנים, מחשש שנפגעו בעקבות הקריסה.