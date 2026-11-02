הצנזור הראשי, תא"ל קולה, שוחח עם סגן השר אלמוג כהן (הליכוד) וביקש ממנו להסיר ציוץ שפרסם ברשת X, שבו נחשף לכאורה מידע הנוגע לאיש חיל האוויר. כהן סירב לבקשה וטען כי אין מדובר בפרסום ראשון של המידע, וכי הפרטים כבר הופיעו קודם לכן בפרסום פומבי אחר ברשת.

חשף לכאורה קשר משפחתי בין עיתונאי לאיש חיל אוויר. סגן השר אלמוג כהן ( צילום: עמית שאבי )

הסערה החלה לאחר שכהן פרסם ציוץ שבו הגיב למונולוג בחדשות 12 שעסק באופי ההצבעה של תושבי שכונה באופקים, שבה נרצחו כמה מתושבי העיר במתקפת 7 באוקטובר. במונולוג עלתה תהייה איך תושבים מאותה שכונה הצביעו שוב לליכוד. בעקבות הדברים פרסם כהן תגובה חריפה, שבמסגרתה חשף לכאורה קשר משפחתי הנוגע לאיש חיל האוויר.

בעקבות הפרסום ברשת החברתית התקשר הצנזור הראשי לכהן וביקש ממנו להסיר את הפרסום. אלא שכהן סירב, בין היתר בטענה כי המידע כבר פורסם קודם לכן על ידי גורם אחר, וכי יש לפנות תחילה לאותו אתר ולדרוש את הסרתו. נכון לעכשיו, לטענת סביבתו של סגן השר, לא התקבל כל מכתב או מסמך רשמי מצה"ל בנושא.

עורך הדין אייל בסרגליק, שמסר תגובה בשם סגן השר אלמוג כהן, מסר: "לא בוצעה שום עבירה. החשיפה בוצעה עוד קודם לכן על ידי משפחתו של הקצין במרשתת, בצורה שגלויה לכל. בכל מקרה, דבריו של סגן השר נאמרו מבלי לחשוף את זהותו, במסגרת מילוי תפקידו וכהבעת דעה במסגרת חובתו הציבורית, בעקבות התייחסות משפילה של העיתונאי לתושבי אופקים ולמשפחות השכול, והשוואת הנופלים לפתקי הצבעה בקלפי".