בניגוד לדבריו של בכיר ביהדות התורה, חבר הכנסת מהמפלגה מאיר פרוש תמך בהצהרת ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי הוא "מחזק את נתניהו על נכונותו לוויתורים בכדי להקים ממשלת אחדות. אין ספק שזו האפשרות המועדפת בעת הזו, לנוכח הסכנות המאיימות על עם ישראל. אני קורא לח"כ גדי איזנקוט להיענות לקריאת רה"מ לאחדות. אני בטוח שגם נושאים רגישים וחשובים לציבור החרדי יכולים לקבל פתרון בתקופת שיח של אחדות ופיוס". בכיר ביהדות התורה אמר מוקדם יותר כי "בזמן שנתניהו והימין מטיפים לחרדים מוסר שלא ילכו עם איזנקוט, ביבי מסכים להיות שני ברוטציה, להעיף את איתמר בן גביר והחרדים על טיל".