הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, בן כ-60 מפתח תקווה. לפי האישום, מתוך מניע לאומני-אידאולוגי תכנן המרצה להוציא אל הפועל מעשי טרור רבים באופן סימולטני, ולגרום למותם של מאות רבות אזרחי ישראל ערבים, לרבות בדואים, ברחבי הארץ וכן ערבים המתגוררים במזרח ירושלים ובאיו"ש. זאת, על מנת לגרום לבריחתם וגירושם לצמיתות לתחומי ירדן, לבנון ורצועת עזה. הנאשם כינה את תוכניתו בשם עי"ט – "עם יעשה טרנספר". מיוחסות לנאשם עבירות ביטחוניות של הכנה לביצוע מעשה טרור ועוד. הנאשם גם תכנן לחבור ליו"ר מפלגת זהות משה פייגלין ולגייסו לתוכנית.