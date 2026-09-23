הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילים בחוליית טרור באזור שכם שחשודים בתכנון שורת פיגועים וחטיפת חייל צה"ל, וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה שהשניים פעלו החל מסוף 2023 לקידום פעילות "צבאית" - הם הצטיידו במספר רב של כלי נשק בהם קלצ'ניקוב, אקדחים, רובה ציד ותחמושת. בנוסף, לפי האישום, הם פעלו לגיוס פעילי טרור נוספים ולהכשרתם, ודנו במגוון מתווי פיגוע נגד אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון. במסגרת חקירתם, נחשף כי בשנת 2024 גמלה בליבם המחשבה לבצע פיגוע נגד בן גביר ובהמשך הציע אחד מהם להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.