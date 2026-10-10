מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בדרום ייתכן גשם מקומי קל.
מחר, יום ראשון, הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, אך משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה, והוא ילווה בסופות רעמים. קיים חשש משיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ.
ביום שלישי המגמה תיעצר, והטמפרטורות שוב יעלו. לפי התחזית הנוכחית, לא צפוי גשם.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-27, תל אביב 22-28, חיפה 23-27, צפת 17-29, קצרין 20-32, טבריה 22-35, נצרת 21-30, עפולה 21-32, בית שאן 23-36, לוד 22-28, אשדוד 23-28, עין גדי 25-32, באר שבע 21-30, מצפה רמון 19-28, אילת 25-34.