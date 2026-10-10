מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בדרום ייתכן גשם מקומי קל.